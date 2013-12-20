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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Tavuklu şehriye pilavı

20 Aralık 2013

Tavuk etini 5 su bardağı su ve 1 adet bütün soğanla yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Eti sudan çıkarıp tavla zarı formunda küçük küçük doğrayın. Soğanı da çıkarıp atın. Diğer taraftan, soğanları incecik yemeklik, sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğan ve sarmısağı tencereye aktardıktan sonra orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak kavurun.
Üzerine şehriyeleri katıp sürekli karıştırarak pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. Rendelenmiş domates ve salçayı katın. Karıştırmaya devam ederek biraz daha kavurduktan sonra sıcak tavuk suyunu tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi serpip haşlanmış tavuk etini ilave edin.
Pul biber ve fesleğeni ekleyin. Pilavı orta ısılı ateşte, suyunu iyice çekinceye kadar pişirdikten sonra altını kısıp 2 dakika daha kısık ateşte pişirerek ocaktan alın. İsterseniz, üzerine incecik kıyılmış taze nane ve maydanozu serpiştirip tahta kaşıkla hafifçe karıştırın. Tencerenin kapağını tekrar kapatıp pilavı en az 20 dakika dinlendirin. Sıcak sıcak servise sunun.

Malzeme listesi

- 2 su bardağı arpa şehriye
- 1 adet tavuk göğüs eti
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarmısak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2-3 adet orta boy domates
- 4 çay kaşığı domates salçası
- 4 su bardağı sıcak tavuk suyu
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber
- 2 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 4 çay kaşığı kuru fesleğen
- İsteğe göre taze nane ve maydanoz

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