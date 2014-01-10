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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Tavuklu kebap kallavi

10 Ocak 2014

Tavuk göğüs etleri keskin bıçakla kuşbaşı et formunda doğranır.

Bir tepsiye 1 yemek kaşığı dolusu un serpilir ve tavuk etleri una bulanıp kenarda bekletilir.
Kabakların dış kısmı hafifçe kazınır. Yıkanır ve uzunlamasına ikiye bölünüp 1,5–2 santim kalınlığında küpler elde edilecek şekilde doğranır.
Yeşil ve kırmızı biberlerin sapları kesilip tohumları temizlenir. Biberler 3-4 santim boyunda ve kalın şeritler halinde dilimlenir.
Kuru soğan yemeklik incecik doğranır.
Domateslerin kabukları soyulup tavla zarı formunda küp küp doğranır.
Zeytinyağı geniş bir teflon tava ya da tencerede orta ısıdaki ateşte kızdırılır.
Una bulanmış tavuk etleri kızgın yağa aktarılıp tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 4-5 dakika kavrulur.
Etlerin rengi dönüp hafifçe su çektiklerinde sarmısak ve soğanlar ilave edilir. 1-2 dakika pişirildikten sonra yeşil ve kırmızı biberler ile kabaklar katılıp salça da eklenir ve karıştırılarak 2-3 dakika kavrulur.
Tuz, karabiber ve kırmızı biber serpiştirilip ılık tavuk suyu da tencereye aktarılır. Tencerenin kapağı kapatılıp suyu kaynamaya başlayıncaya kadar pişirilir ve ocağın altı kısılır.
Kısık ateşte 20 dakika daha pişirilen yemeğe ince kıyılmış dereotu ilave edilip ocaktan alınır ve sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

-3 adet orta boy tavuk göğüs eti
-5 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 adet orta boy kuru soğan
-3 diş sarımsak
-2 adet orta boy dolmalık kabak
-3 adet yeşil çarliston biber
-2 adet orta boy domates
-2 adet kırmızı dolmalık biber
-4 çay kaşığı biber
salçası (Acı salça kullanılmasını öneririm.)
-2 çay kaşığı tuz, karabiber
-2 çay kaşığı kırmız pul biber
-2 su bardağı ılık su
(Tavuk suyu da kullanılabilir.)
-1 demet dereotu

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