Tavukların altından eroin çıktı

Rıfat B.’nin her gün sabah 05.00’te İstanbul Bahçelievler’deki evinden çıkarak Sakarya Hendek’te tavuk ve mantar çiftliğine gittiği belirlendi. 10 gün boyunca Rıfat B.’nin aynı şekilde İstanbul’dan çiftliğe geldiği tespit edilince operasyon kararı alındı. Önceki gün Rıfat B., Hendek dönüşünde Çamlıcı gişelerde yanındaki 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Çiftlikteki binaya giren ekipler ise bodrumda eroin yapımında kulanılan malzemeler buldu. Ancak eroin yoktu.

Polis, binanın 150 metre uzağındaki civcivlerin yetiştirildiği alana yöneldi. O binanın köşesindeki bir alanda eşelenmiş toprak bulundu. Toprak temizlendiğinde ortaya çıkan beton kapak kaldırıldı ve paketler halinde bir ton eroin bulundu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yönettiği operasyonda ele geçen 22 milyon lira değerindeki eroin İstanbul’a getirildi.