Tavuk suyuna pırasa çorbası

Üzerine 10 su bardağı soğuk su ekleyip kısık ateşte en az 1-1,5 saat pişirin.

Eğer köpük olursa, bir el kevgiriyle toplayıp alın. Bu şekilde tavuk suyu hazırlamak zor gelirse, 8 su bardağı ılık suyun içine 2 adet hazır tavuk bulyon koyun.

Diğer taraftan, pırasaların kök kısımlarını kesip sararan yapraklarını ayıkladıktan sonra çok ince halkalar halinde doğrayın. Yıkayıp süzdükten sonra orta boy bir tencereye aktarın.

Üzerine incecik doğranmış kuru soğanı ve ayıklanmış bütün sarmısakları ekleyin. Patatesleri de soyduktan sonra kuşbaşı et formunda doğrayarak pırasaların üzerine ilave edin.

Sebzelerin üzerine 8 su bardağı tavuk suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberi serpip karıştırın. Orta ısılı ateşin üzerinde arada sırada karıştırarak, pırasa iyice yumuşayıncaya kadar, 30-40 dakika pişirin.

Ocaktan alıp bir el blender’ı yardımıyla sebzeler iyice ezilip püre oluncaya kadar çekin. (Aynı işlemi çorbanın ılınmasını bekleyip mutfak robotunda da yapabilirsiniz.)

Püre haline gelen, boza kıvamındaki çorbayı tekrar aynı tencereye aktarın.

Yumurta sarıları, hazır süt kreması ve sütü küçük bir kâsede çırpıp üzerine ilave edin ve kısık ateşte, sık sık karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Çorba kaynamaya başlar başlamaz ocaktan alın. Üzerine rendelenmiş eski kaşar ya da parmesan peyniri serpiştirin. Kırmızı toz biber ekleyip sıcak sıcak servis yapın.

Malzeme listesi

-4 adet orta boy ince pırasa

-1 diş sarmısak

-1 adet orta boy kuru soğan

-2 adet orta boy patates

-10 su bardağı tavuk suyu

-1’er çay kaşığı tuz, karabiber

-2 çay kaşığı kırmızı pul biber

-1 küçük paket hazır süt kreması

(200 ml)

-2 su bardağı süt

-2 adet yumurtanın sarısı

-Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar (Parmesan, mihalıç ya da İzmir tulumu da kullanabilirsiniz.)