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Tavuk devi dava açmıştı! Karar çıktı...

Damla GÜLER
29.09.2017 - 11:59 | Son Güncelleme:

Çevre Örgütü Greenpeace’in insan sağlığına uygun şekilde tavuk yetiştirilmesi için başlattığı kampanya sonrası Keskinoğlu Tavukçuluk’un açtığı “haksız rekabet” davası karara bağlandı. Greenpeace’in 3 yetkilisi yapılan yargılama sonrası suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Greenpeace 2016 yılında başlattığı “Yutmayız” kampanyasıyla Türkiye’deki tavukçuluk sektörüne bir çağrıda bulunarak, “Firmalarından üretim koşullarını insan sağlığı ve çevreyi gözetecek şekilde dönüştürmeleri” talebini iletti. Tavuk devi dava açmıştı Karar çıktı...
Greenpeace bu kapsamda hazırladığı çağrı metnine de Türkiye’de tavuk enstitüsünün yüzde 85’ini oluşturan 7 firmaya seslenerek ‘öncü olun’ dedi. Çağrı metninde logosu yer alan firmalardan Keskinoğlu Tavukçuluk Greenpeace hakkında suç duyurusunda bulunarak, “haksız rekabet” gerekçesiyle dava açmıştı.

4 Greenpeace yetkilisine ’haksız rekabet davası4 Greenpeace yetkilisine ’haksız rekabet davası

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5. celsesinde mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Greenpeace yetkilisi sanıklar Ece Ünver Mataracı, Ayyüce Özdemir Ökten ve Melda Elif Keskin’e yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

 

Etiketler: Keskinoğlu Tavukçuluk , greenpeace , Yutmayız kampanyası
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