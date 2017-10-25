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    Tavuğunu pansuman için hastaneye getirince...

    DHA
    25.10.2017 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Samandağ İlçesi’nde yaralı tavuğunu tedavi için Devlet Hastanesi’ne getiren 35 yaşlarındaki bir kişinin, hayvana pansuman yapması için sağlık personelini ikna etmeye çalıştığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Samandağ Devlet Hastanesi binasına geçen günlerde ismi öğrenilemeyen bir kişi, yaralı bir tavukla geldi. Tavuğu acil servis girişinin dışında bırakan vatandaş, görevli doktora durumu anlattı.

    Doktor, tavuğuna pansuman yaptırmak istediğini söyleyen bu kişiye sağlık personelini işaret ederek ’Çocuklar ilgilensin’ dedi. Bunun üzerine sağlık personelinin yanına giden vatandaş, hayvana pansuman yapılmasını istedi. Ancak vatandaşın tüm çabasına rağmen sağlık personeli 'Burası insan hastanesi’ diyerek pansumanı yapmadı

    Hastane çalışanlarından biri tarafından cep telefonu ile kaydedilen vatandaş ile sağlık personeli arasındaki diyaloğun görüntüleri, sosyal medyada yayınlanmasının ardından hızla yayıldı.

    Vatandaşın görüntülerde ısrarla, "Bu hayvan aslan, kaplan değil. Sadece tavuk. Ne olur bu pansumanı yapsanız. İnsanlara pansuman yapıyorsunuz, ona da yapın. Burada bana müdahale yapmayın, hayvanıma yapın. İnsanlar ve hayvanlar arasında fark yok" dediği görüldü.

    Vatandaşın tavuğunu hastane girişinde arkadaşına emanet ettiği, bu nedenle görüntülerde tavuğun görülmediği öğrenildi.

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