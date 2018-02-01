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    Tavşanına gözyaşları içinde suni teneffüs yaptı

    AA
    01.02.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, tavşanı telef olan apartman sakini, gözyaşları içinde suni teneffüs yaparak tavşanını hayata döndürmeye çalıştı.

    Olay, saat 19.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi 5020 Sokak üzerinde bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, ardından parlama meydana geldi. Patlama nedeniyle apartmandan bir anda alevler yükseldi. Evde bulunan Mikail Şentürk ve alt kattaki dairede bulunan Kadriye Gökmen (30) yaralandı.

    Tavşanına gözyaşları içinde suni teneffüs yaptı

    KENDİNİ 4. KATTAN ATTI

    Patlamada yaralanan Mikail Şentürk, kendisini 4. Katın camından aşağı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz firmasına bağlık ekipler ve tedbir amaçlı AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Şentürk’ün sağılk durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    TAVŞANA GÖZYAŞLARI İÇİNDE SUNİ TENEFFÜS YAPTI

    Öte yandan, patlamada alt dairelerden birinde beslenen bir tavşan da patlamada telef oldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdükten sonra, İran uyruklu hemşireye ait olan ve patlamada telef olan tavşanı dışarıya çıkardı. Bunun üzerine önce eşine sarılan hemşire, tavşanının telef olduğunu öğrenince, gözyaşlarına boğuldu. Tavşanı kucağına alan hemşire, dakikalarca gözyaşları içinde suni teneffüs yaptı.

    Tavşanı telef olan hemşirenin kocası ise, eşinin tavşana çocuğu gibi baktığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili itfaiye ekipleri, olay yerine inceleme yaptı.

    Etiketler: Denizli , doğalgaz patlaması , Pamukkale , son dakika
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