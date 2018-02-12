Tavşan Peter ‘alerji’ yaptı

Sosyal medya kullanıcıları, Tavşan Peter'ın düşmanı McGregor'a alerjisi olduğunu bildiği halde böğürtlenle saldırdığı sahnede gıda alerjisiyle ‘dalga geçildiğini’ savunarak filmi boykot çağrısı yaptı. Filme gıda alerjisiyle mücadele eden birçok dernekten de tepki mesajı geldi. Tepkilerin ardından filmin yapımcıları ve dağıtım firması Sony Picture özür mesajı yayımladı. "Gıda alerjisini hafife almamalıydık" diyen yapımcılar, "Bu konuda daha fazla bilinçli ve hassas olmadığımızdan dolayı üzgünüz ve özür dileriz" ifadelerini kullandı. ABD'de geçen hafta vizyona giren ‘Tavşan Peter’ filmi, haylaz ve komik tavşan Peter ile sevimli hayvan arkadaşlarının başından geçen olayları konu alıyor.