Tavlacılar karada-suda kapıştı

Oyuncu sayısı, Monte Carlo’da düzenlenen dünya şampiyonasındaki katılımı geçti. Bir başka rekor sayı, 64 kadın oyuncunun turnuvaya katılması oldu.

En büyük ilgiyi, dünyada sadece Merit Open’da oynanan, su altında ıslak tavla kategorisi gördü.

Ustalar’da şampiyonluğu ABD’li Carter Mattig aldı. Dokuz kategoride 350 bin Euro ödül dağıtıldı.

Turnuva yöneticisi Arda Fındıkoğlu, “Tavla Ortadoğu ve Pers kökenli olsa da uluslararası turnuvalarda Danimarka başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Kuzey Avrupa’da okullarda ders olarak öğretiliyor” dedi.

Amerikalı Paul Magriel, 69 yaşında. 1974’te yazdığı ‘Backgammon’ (Tavla) adlı kitabıyla, ‘tavlanın kitabını yazan adam’ olarak anılıyor. Tavlayla ilgili çok sayıda kitap yazıldı, ancak dünyanın usta oyuncuları, kitabın hâlâ dünyanın en iyisi olduğu konusunda hemfikir.

İngiliz Jeremy Limb, bir kazada kollarını kaybetmiş. Limb’i hayata bağlayan tavla olmuş. Büyük ilgiyle izlenen oyunlarının çoğunu kazandı ama finale çıkamadı.

Uluslararası turnuvalarda oynanan tavla, kahvehanelerde oynanandan biraz farklı. Puan sistemi kullanılıyor. Oyunculardan biri kazanacağını düşündüğü zaman oyunu iki katına çıkartabiliyor. Bu sistem şans faktörünü yüzde 30’a kadar düşürüyor.

Türkiye’nin ünlü oyuncuları

Dünya Tavla Federasyonu Türkiye temsilcisi Arda Fındıkoğlu, Türkiye’nin ünlü tavla ustalarını şöyle sıraladı: Aydın Doğan, Ali Ağaoğlu, Kadir İnanır ve Demet Sağıroğlu.

Önümüzdeki hafta Ankara’da

Dünya Tavla Federasyonu 13. Ankara Şampiyonası, 18-19 Kasım’da yapılacak. Elit Palas Otel’deki şampiyonaya katılım ücreti 80 ve 120 lira. Dokuz kategoride toplam 10 bin lirayı aşkın armağan dağıtılacak. Bilgi için www.wbfturkey.org