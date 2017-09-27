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TAV’dan Tiflis’e 180 milyon dolar

Tolga ÖZBEK / TİFLİS
27.09.2017 - 22:12 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 22:12

GÜRCİSTAN’IN dünyaya açılan kapısı Tiflis Havalimanı’nın yolcu kapasitesi, TAV Havalimanları’nın 60 milyon dolarlık yatırımı ile yıllık 4 milyon yolcuya çıkartıldı.

12 yıl önce 500 bin yolcu kapasitesi ile TAV tarafından işletime alınan Tiflis Havalimanı, bu yıl 8 ayda yüzde 42 büyüyerek dünyanın en hızlı yolcu sayısını artıran meydanı oldu. Toplam 12 bin metrekare  büyüklüğe sahip terminalin açılış törenine Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Georgia Genel Müdürü Mete Erkal ve resmi yetkililer katıldı. Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, “Tiflis Havalimanı’nın Gürcistan’ın dışa açılan kapısı konumundadır. Yeni yapılan yatırımlarla hizmet kalitesini artırarak havayolu şirketleri için daha da çekici olacağına ve başarılı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğine inancım tamdır” dedi. Bakan Arslan da “Gürcistan’a en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye ilk sırada. Bu havalimanının yapımına ciddi emek sarf eden TAV Havalimanları bizim ülkemizi gururla dünyanın 17 ayrı yerinde başarıyla temsil ediyor” dedi. Sani Şener de, yolcu sayısının, 2007’de 600 bin dolayındayken  bu yıl yaklaşık 3 milyon olduğunu söyledi. Şener, “Gürcistan’da yaklaşık 180 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik” dedi.

TAV’dan Tiflis’e 180 milyon dolar

Etiketler: Tiflis Havalimanı , Gürcistan , gazetehaberleri
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