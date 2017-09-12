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TAV’da yüzde 3.76 hisse satışı

Hürriyet Haber
12.09.2017 - 22:21 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 22:21

TAV Havalimanları’nın kurucu ortaklarından Tepe İnşaat ve Sera Yapı hisselerinin bir kısmını yabancı kurumsal yatırımcılara sattı.

Tepe ve Sera yönetim kurulunda yer almaya devam ederken, Sani Şener 2020’ye kadar İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek. TAV açıklamasına göre, TAV Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe İnşaat Sanayi ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret, şirket sermayesinin yüzde 3.76’sına denk gelen 13 milyon 659 bin 376 adet hisseyi yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı. Hisse başına 19.85 TL’den gerçekleşen işlem sonrasında paylarını satan ortaklar, 270 gün süre ile başka TAV Havalimanları Holding payı satmama taahhüdü verdi. Satış sonrasında TAV Havalimanları Holding AŞ’de Tepe İnşaat Sanayi yüzde 5,06; Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret yüzde 1.29 paya sahip olacak. TAV Havalimanları’nın halka açıklık oranı ise yüzde 44.33’e yükselecek.

Etiketler: Tepe İnşaat , TAV , gazetehaberleri
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