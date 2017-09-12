TAV Havalimanları'nda yüzde 3.76'lik pay satıldı

Satışın ardından TAV'ın halka açıklık oranı yüzde 44.33'e yükselirken; pay satışı yapan ortaklar 270 gün süre ile başka pay satmama taahhüdü verdi.

Sera Yapı ve Tepe İnşaat bu sabah KAP'a yaptıkları açıklamada, TAV Havalimanları'nda toplam yüzde 3.76 payın yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Credit Suisse ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, Sera Yapı'nın satacağı 2.76 milyon lira nominal değerli pay ile Tepe İnşaat'ın satacağı yaklaşık 10.9 milyon lira nominal payın satış fiyatının 1 TL nominal pay için 19.85 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

TAV'dan yapılan yazılı açıklamada ise, toplam 13.66 milyon adet hissenin yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışının yapıldığı belirtilerek, "Hisse başına 19.85 TL'den gerçekleşen işlem sonrasında paylarını satan ortaklar, 270 gün süre ile başka TAV Havalimanları Holding payı satmama taahhüdü verdi" denildi.





Söz konusu fiyat hissenin dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 5 civarı iskontoya işaret ederken; toplam satış tutarı 271 milyon lira olarak gerçekleşti.

Satış kararı haberinin ardından hisse saat 1235'te yüzde 4.21 kayıpla 20.04 liradan işlem görüyor.

TAV'daki pay satışı kararı sonrası hissede yaşanan düşüşle ilgili değerlendirmede bulunan TEB Yatırım Analisti Erdem Kaylı, satış fiyatının yatırımcıları rahatsız edecek bir iskonto içermediğini belirterek, "Blok satışlarda yüzde 5 iskonto makul bir seviye. Yatırımcılar açısından fiyatlama tarafında sıkıntı yok" dedi ve ekledi:

"Ancak hisse satış kararı açıklayan Sera Yapı'nın hissedarları arasında TAV'ın CEO'su da bulunuyor. Genellikle CEO'nun hisse satması, hisse fiyatının doygun olduğuna işaret edebiliyor. Bu nedenle CEO'nun pay satışı hisseye de bir miktar satış getirmiş olabilir. İlerleyen süreçte TAV'ın inorganik ve organik büyüme hedefleri hisseye yön verecektir."

Akfen Holding de Haziran ayında TAV Havalimanları'ndaki yüzde 8.12 hissesini 160 milyon dolar karşılığında Aeroports de Paris'e ADP.PA satmak için anlaşma imzalamıştı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ise yaptığı değerlendirmede, "TAV Havalimanları Holding’in kurucu ortakları olarak sahip olduğumuz hisselerin sadece bir kısmını sattık. TAV Havalimanları Holding'de Yönetim Kurulu üyeliklerimiz ve ortaklığımız devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Tepe İnşaat'ın sattığı pay miktarıyla orantılı olarak Sera Yapı Endüstrisi beraber hareket etti. Son dönemde Borsa İstanbul’da gerçekleşen hisse satış işlemlerine kıyasla düşük bir miktar olmasına rağmen, yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından yüksek talep gelmesi ve çok kısa sürede satışın gerçekleşmesi, uluslararası şirketlerin Türkiye ekonomisine olan yüksek güvenlerinin bir göstergesi."

Satış sonrasında TAV Havalimanları Holding'de Tepe İnşaat yüzde 5.06, Sera Yapı yüzde 1.29 paya sahip olacak. Groupe ADP'nin yüzde 46.12 hissedar olduğu TAV Havalimanları'nın halka açıklık oranı ise yüzde 44.33'e yükselecek.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Sani Şener TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı olarak 2020 başına kadar, 2020'den sonra ise en az iki yıl süre ile TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Groupe ADP tarafından gösterilen beş aday, Sera ve Tepe'nin gösterdiği birer aday ve dört bağımsız üye ile toplam 11 üyeden oluşuyor.