TAV, 14 Yılda 14 havalimanına ulaştı

Dünyada “Yap-İşlet-Devret” modeliyle gerçekleştirilen projelerin ilk örneklerinden olan Atatürk Havalimanı, Tepe ve Akfen gruplarının ortaklığıyla kurulan TAV’ın başarı öyküsünün de ilk somut adımını oluşturdu. TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya ve Milas-Bodrum havalimanlarını işletiyor. TAV Havalimanları son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 40 hissesi için Limak Grubu ile hisse satın alım sözleşmesi imzaladı. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ve Ohrid, Suudi Arabistan’ın

Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb havalimanlarını işletiyor.



Diğer Alanlar

TAV Havalimanları duty-free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesinigerçekleştiriyor. Şirket 2013’de iştirakleriyle birlikte yaklaşık 652 bin uçak seferine ve yaklaşık 84 milyon yolcuya hizmet sundu.



Küresel Liderlik

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “20 yıldan çok daha az bir sürede ülkemizin en güçlü uluslararası markalarından biri olan TAV’ı inşa ettik ve bölgemizde havalimanı işletmeciliği alanında bir otorite haline geldik. Aeroports de Paris ile olan ortaklığımız sayesinde ise dünyanın en büyük havalimanı işletmeciliği platformunu kurduk. Böylece, TAV’ı fazlasıyla hak ettiği şekilde, küresel bir oyuncu haline getirmek için gereken bütün imkânlara sahip olduk” dedi.



Büyüme Potansiyeli

Sektör kaynaklarına bakıldığında tüm dünyada büyüme potansiyeli bulunduğunu söyleyen Şener, “Geldiğimiz noktada üzerimize düşen görev, gelecekteki fırsatlardan da aynı şekilde yararlanabilmek için TAV Havalimanları’nın esnek stratejisiyle değişen Pazar şartlarına göre kendimizi pozisyonlamak olacaktır. Yeni coğrafyalarda havalimanı işletmeciliği fırsatlarını ortaya çıkarırken bir yandan da hizmet şirketlerimizle yeni iş geliştirme fırsatlarını kovalıyoruz. Önümüzdeki dönemde, yeni havalimanlarının yanı sıra hizmet şirketlerimizin de yeni büyüme ve karlılık fırsatları yakaladığını göreceğiz. Finansal başarılarımızı taçlandırmak için sosyal faydaları da yaratan bir şirket olarak çalışmaya devam edeceğiz. Genç nüfusa sahip ülkemizin insan kaynaklarına istihdam yaratmak en öncelikli görevlerimiz arasında olacaktır” dedi.



Bilgi ihraç ediyor

TAV, havalimanı işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgi birikimini kurumsallaştırarak dünyadaki tüm havalimanlarının ve sivil havacılık otoritelerinin hizmetine sundu. TAV Aviation Minds, havalimanı işletmeciliği yönetimi ve havalimanı operasyonlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri geliştirilmesi, sunumu ve bu hizmetlerin uygulandığı sahalarda verimlilik artışı sağlanması üzere kuruma özel programlar sunuyor. İlk projesini Suudi Arabistan’da gerçekleştiren TAV Aviation Minds, Çin’deki havalimanlarına da eğitim vermeye başladı. İlk eğitime 25 havalimanından temsilciler katıldı.



Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilirliği operasyonlarının odağına koyan TAV, faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak üzere yönetiyor. Bu çabanın en önemli ayaklarından birini, iklim değişikliğini tetikleyen karbon salımlarını azaltmak üzere yürütülen çalışmalar oluşturuyor. Ankara Esenboğa Havalimanı, karbon salımlarını nötralize ederek Türkiye’de bu seviyeye yükselen ilk havalimanı oldu. Esenboğa, bu başarıyla dünyanın en çevreci 17 havalimanı arasına girdi. TAV, havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü ACI Europe tarafından hayata geçirilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı’nda 2009’dan bu yana aktif şekilde yer alıyor. Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes’le programa katılan TAV, Tunus’ta işlettiği Enfidha ile Afrika kıtasında sertifikasyon alan ilk havalimanı işletmecisi oldu.



Kurumsal yönetimde zirvede

Dünyanın en saygın bağımsız kurumsal derecelendirme şirketlerinden ISS Corporate Services, TAV Havalimanları’nın kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9.41’e çıkardı. TAV Havalimanları Holding bu not ile birlikte, 48 şirketin yer aldığı Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde ikinci sırada yer aldı.



Havalimanı inşaatında dünyanın en büyük ikinci şirketi

TAV İnşaat kuruluşundan bu yana toplam sözleşme değeri 16 milyar doları aşan projelere imza attı. İnşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan Engineering News Record (ENR) dergisi sıralamasında, TAV İnşaat’ı, dünyanın en büyük ikinci havalimanı yüklenicisi olarak yer aldı. Şirket rekabetin hüküm sürdüğü Körfez ve Arap Ülkeleri bölgesinde önemli havalimanı ve yüksek katlı bina projelerinin aranan yüklenicisi olarak isim yaptı. Bugün, TAV İnşaat’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi ve Dubai), Mısır, Katar, Libya, Gürcistan, Suudi Arabistan olmak üzere yedi şubesi ve Türkiye dışında Umman’da TAV Construction Muscat LLC, Suudi Arabistan’da TAV AL Rajhi Construction ve Katar’da TAV Construction Qatar LLC adı altında üç bağlı iştiraki bulunuyor.



TAV İnşaat’ın Tamamlanmış Projeleri



Türkiye

İstanbul Atatürk Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar ve Yeni İç Hatlar Terminali

Gazipaşa-Alanya Havalimanı



Mısır

Kahire Havalimanı Terminal 3



Gürcistan

Tiflis Havalimanı, Batum Havalimanı



Tunus

Enfidha Hammamet Havalimanı



Makedonya

Alexander The Great Havalimanı (Üsküp)

St. Paul The Apostle Havalimanı (Ohri)



Birleşik Arap Emirlikleri

Emirates Havayolları Airbus A-380 Bakım

Hangarları (Dubai)

Sulafa Kulesi (Dubai)

Emirates Finans Kuleleri (Dubai)

Times Square Center Alışveriş Merkezi (Dubai)

Towheed İran Okulu (Dubai)

Majestic Kulesi (Sharjah)



Katar

Hamad Havalimanı Yolcu Terminal

Kompleksi (Doha)



TAV İnşaat’ın Devam Eden Projeleri



Türkiye

Emaar Square Konut, Otel, Ofis, Alışveriş Merkezi



Umman

Maskat Havalimanı Pist ve Altyapı İşleri



Suudi Arabistan

Medine Prince Mohammad Bin Abdulaziz Havalimanı

Cidde King Abdulaziz Havalimanı

SAEI Uçak Bakım Hangarları

Riyad King Khaled Havalimanı Terminal 5



Birleşik Arap Emirlikleri

Abu Dabi Havalimanı Midfield Terminal Kompleksi

Marina-101 Otel ve Rezidans Kulesi (Dubai)

Paramount Damac Kuleleri (Dubai)





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