Tatvan’da 180 kişiyi istihdam edecek

Burada yapılan yatırımın önemini anlatan atölyenin ortaklarından Besim Demirkan, “Bizim buradaki amacımız kendi hemşehrilerimize faydalı olmaktır. Yaklaşık 25 yıldır bizler İstanbul’da bu sektörde hizmet veriyoruz. Bu işe ilk başladığımız günden bu yana hep bir gün memleketimize yönelik bir istihdam sağlama düşüncesi içerisinde olduk ve çok şükür ki bu günde bu düşünce ve isteğimizi hayata geçiriyoruz. Bizim burada açmış olduğumuz bu tekstilde ilk etapta 180 kişi istihdam edilecek. Ama bizim asıl hedefimiz burada 400 kişiye istihdam olanağı sağlamaktır” diye konuşu.