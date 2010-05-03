Tatsız ve Tuzsuz

Bir taraftan sadece üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, diğer taraftan ligde kalma mücadelesi veren Diyarbakırspor. Sessiz, seyircisiz ve zevksiz bir mücadele içinde geçen maçı kara kartal, Diyarbakır deplasmanında gülen taraf oldu.



25. dakikada Fink' in pasında Toraman ile Beşiktaş 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının başında Diyarbakırspor Tazemeta ile eşitliği sağladı.67. dakikada Bobo sağdan getirdiği topu Nihat' a çıkardı. Nihat tam topa vuracakken geriden gelen Abdullah topu kendi filelerine gönderdi. 83. dakikada Enrst' in ortasında Tello kafa ile skoru 3-1 e getirdi.



Diyarbakırspor' un işi artık mücizelere kaldı. Malesef bir takımın kaderini bir takım kendini bilmez taraftar belirledi. Diyarbakırspor düşerse kimse ama kimse hatayı başka yerde aramasın. En büyük hataları o bir takım kendini bilmez seyircisidir.



Mücadele süper lig görüntüsünden çok bir hazırlık maçı gibiydi. Goller haricinde direkten dönen toplar skorun daha fazla olmasına engel oldu. Nihat istekli ve arzulu oynadı. Toraman' a kaptanlık yaramış olacak ki dün ligdeki ilk golünü attı. Necip gençler arasından tek sıyrılandı bana göre. Almanlar gollerde başrol oyuncuları oldular. 90 dakika boyunca verilen mücadele vasatı geçemedi.



Beşiktaş bu aralar lig mücadelesi haricinde birde, vergi borcu ve sgk borcu ile uğraşıyor. Gelecek sezonun kadrosu belki de bu ödenecek borçlara göre şekillenecek. Beşiktaş yönetiminin işi oldukça zor gözüküyor.



Bu arada yazmadan geçemiyeceğim. Serdar Özkan Galatasaray' la anlaşmış. Hayırlı uğurlu olsun. Saç baş yolma sırası artık aslana geçmiştir. Yaşı genç yetenekli ve bir o kadar da beceriksiz bir futbolcu. Yolu açık olsun. Beşiktaş bu saatten sonra elinde tutmaya çalışır ise onlarada yazıklar olsun. Defalarca izledim fakat, bir tek iyi oynadığı maçını malesef hatırlamıyorum.



Takımlara verilen seyircisiz oynama cezalarına katılmıyorum. Burada bir düzenleme yapılmalı. Örneğin, dün oynanan müacedele Diyarbakır ve çevresinde yaşayan Beşiktaş' lı taraftarların suçu ne ? Belki de bir sonraki maç için çok uzun yıllar bekleyecekler. TFF bu duruma bir çözüm mutlaka üretmelidir. Futbol bir rekabet oyunu ve bu oyun da seyircisiz oynandığında tatsız tuzsuz oluyor...