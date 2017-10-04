'Tatmin olamadım' dedi, birlikte olduğu kadını defalarca bıçakladı

Kepez İlçesi Göksü Mahallesi’ndeki olay dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kuaförlük yapan Musa S., dün akşam saatlerinde para karşılığı anlaştığı Ş.K. ile Antınova Caddesi’nde çalılık alanda cinsel ilişkiye girdi. İddiaya göre Musa S., kendisini tatmin etmediği gerekçesiyle Ş.K.’den parayı geri istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Musa S., üzerinde taşıdığı bıçakla Ş.K.’yi göğüs ve karın bölgesinden 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

BOYALI KÂKÜLÜ YAKALATTI

Ş.K.’nin yardım çığlıklarını duyan ve çalılık alandan birisinin kaçtığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çalılık alanda inceleme yapan polis, kan içinde yatan Ş.K.’yi buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülen Ş.K. yoğun bakıma alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan şüphelinin sarı kâkülü olduğu bilgisine ulaştı. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, saat 23.00 sıralarında Musa S.yi gözaltına aldı.

Polis merkezine getirilen Musa S. ilk ifadesinde, "Ş.K. ile para karşılığı anlaşarak cinsel ilişkiye girdik. 50 TL verdim. Ancak orgazm olamayınca paramı istedim. Bu nedenle tartışıp kavga ettik. Kendisini bıçakladım" dedi.