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    Hürriyet >Gündem>Tatlıses'i çileden çıkartan kare...

    Tatlıses'i çileden çıkartan kare...

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 16:33 | Son Güncelleme:

    İbrahim Tatlıses, Kuzey Irak referandumunda oy kullandığı iddia edilerek photoshopla servis edilen fotoğrafa tepki gösterdi.

    Kuzey Irak'ta yapılan referandum oylamasının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraflardan biri İbrahim Tatlıses'in oy kullanırken çekilen fotoğrafıydı.

    Tatlıses, üzerine onlarca yorum yapılan kareye Instagram hesabından ateş püskürdü. 

    "NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

    "Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var." diyen Tatlıses, fotoğrafın orjinaliyle birlikte yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu;

    "Ben doğruları kanıtlamaktan bıktım, bazı boş insanlar photoshop yapıp insanları kandırmaktan, bana saldırmaktan bıkmadı. Güzel kardeşlerim bilin istedim; 16 Nisan Anayasa Referandumunda oy kullanırken paylaştığım fotoğrafa, bazı kendini bilmezler photoshop yapıp Irak Referandumu'nda oy kullanmışım gibi göstermiş. Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var...!!! Yalan, dolan bile bir zeka gerektiriyor işte, yazık!!! Arkadaşlar ben tam bir buçuk senedir İzmir'deyim bunu herkes biliyor ne yapmak istediğinizi de anlamış DEĞİLİM."

    Etiketler: İbrahim Tatlıses , referandum , Irak
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