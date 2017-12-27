Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tatlıses'e çürük uçak satıp villasını yok pahasına almışlardı! Flaş gelişme

    Tatlıses'e çürük uçak satıp villasını yok pahasına almışlardı! Flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 05:58 | Son Güncelleme:

    İbrahim Tatlıses'in avukatı, yeniden Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne başvurarak karara yönelik "düzeltme" istedi. Adliyeye gelerek ifade veren Tatlıses, dilekçesinde, "Yargı eliyle kamu gücünü FETÖ/PDY yapılanması menfaatine kullananlar hak ettikleri cezayı almalıdır" dedi.


    Tatlıses, 2010'da Tarkim Havacılık'ın ortağı Faruk Bayındır'ın kayınpederi Megatrans Şirketi'nin sahibi Ahmet Özbey'den 6 milyon dolara uçak almış, ancak çürük çıkan uçağı firma kabul etmediği için parasını da iade etmeyi kabul etmemişti. Şirket, aldırdığı haciz kararıyla Tatlıses'in 6 milyon TL'lik villasını 1.5 milyon liraya icradan almıştı.

    Tatlısese çürük uçak satıp villasını yok pahasını aldılarTatlıses'e çürük uçak satıp villasını yok pahasını aldılar!


    Bu süreçte uçağı satan şirketin sahibi Ahmet Özbey'in FETÖ firarisi olduğu, mahkemede yapılan itiraz sonrası Ankara'da icra karanını 54 günde onayan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyeleri Ayhan Doğan ve Mehmet Uslu'nun da aynı gerekçeyle meslekten çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Sabah

    Etiketler: ibrahim tatlıses , ifade , Son dakika , HABER , haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri