İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Eski eşi ve menajeri tanık oldu ama...

İbrahim Tatlıses yaşadığı uyku apnesi sorunu nedeniyle 1 Ağustos 2012’de bıçak altına yattı. Ancak sorunlarından kurtulamayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından, “Burnumun solunda uyku apnesi vardı. İsmail Koçak da ‘Bu işin piriyim’ dedi. Ameliyat günü bana sağ tarafın etini de küçülteceğim demez mi? Ne bileyim. Doktordur, ne derse doğrudur. Peki dedim. Demez olaydım! O gün bugündür konuşmamda bir tersliktir gidiyor. İki taraf da soba borusu gibi açıldı. Ne çektin be İbrahim. Ağrı devam ediyor. Sayın diş hekimi. Allah seni bildiği gibi yapsın! Kulak burun boğazcı İ.K. da beni yaktı. Alın bunların diplomasını. İşin kötüsü ameliyat olmadan önce her şeyi kabul ettiğine dair bir kağıt imzalatıyorlar” diye yazdı.
Dr. İsmail Koçak bu mesajın ardından mahkemeye başvurarak 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Birçok ses sanatçısına terapistlik yaptığını anlatan İsmail Koçak, mesleki itibarına saldırıldığını, İbrahim Tatlıses’e yaptığı operasyonun ses ve konuşma kalitesiyle ilgili olmadığını belirtti.
İbrahim Tatlıses de ses tınısının bozulduğunu iddia ederek Dr. İsmail Koçak’a 50 bin TL’lik dava açtı. Davada İbrahim Tatlıses’in menajeri Eyüp Kanat ve eski eşi Ayşegül Yıldız da tanık olarak dinlendi. İbrahim Tatlıses’in sesinin ameliyattan sonra bozulduğunu iddia eden Ayşegül Yıldız, “Şarkı söylemesi için ses alma egzersizleri yapıyordu. Ameliyattan sonra konuşurken ise nefesi kesiliyordu. Şarkı söylemesi de etkilendi” dedi.
İKİ DAVA DA REDDEDİLDİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katıldı. Avukatlar kendi açtıkları davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Ancak mahkeme İbrahim Tatlıses ile Dr. İsmail Koçak’ın açtığı karşılıklı tazminat davalarının reddine karar verdi.
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