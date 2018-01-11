Haberler>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Eski eşi ve menajeri tanık oldu ama...

İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Eski eşi ve menajeri tanık oldu ama...

UĞRADIĞI silahlı saldırının ardından yaşadığı uyku apnesi nedeniyle ameliyat olan İbrahim Tatlıses ile ameliyatı yapan doktor İsmail Koçak’ın karşılıklı açtığı tazminat davaları mahkemece reddedildi. İbrahim Tatlıses ameliyatın ardından konuşmasının bozulduğunu iddia ederek 50 bin TL’lik, Dr. İsmail Koçak da İbrahim Tatlıses’in kendisi için yazdığı Twitter paylaşımı sonrası 100 bin TL’lik dava açmıştı.

Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
11.01.2018 - 13:33 | Son Güncelleme :

İbrahim Tatlıses yaşadığı uyku apnesi sorunu nedeniyle 1 Ağustos 2012’de bıçak altına yattı. Ancak sorunlarından kurtulamayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından, “Burnumun solunda uyku apnesi vardı. İsmail Koçak da ‘Bu işin piriyim’ dedi. Ameliyat günü bana sağ tarafın etini de küçülteceğim demez mi? Ne bileyim. Doktordur, ne derse doğrudur. Peki dedim. Demez olaydım! O gün bugündür konuşmamda bir tersliktir gidiyor. İki taraf da soba borusu gibi açıldı. Ne çektin be İbrahim. Ağrı devam ediyor. Sayın diş hekimi. Allah seni bildiği gibi yapsın! Kulak burun boğazcı İ.K. da beni yaktı. Alın bunların diplomasını. İşin kötüsü ameliyat olmadan önce her şeyi kabul ettiğine dair bir kağıt imzalatıyorlar” diye yazdı. İbrahim Tatlısese kötü haber Eski eşi ve menajeri tanık oldu ama...

Dr. İsmail Koçak bu mesajın ardından mahkemeye başvurarak 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Birçok ses sanatçısına terapistlik yaptığını anlatan İsmail Koçak, mesleki itibarına saldırıldığını, İbrahim Tatlıses’e yaptığı operasyonun ses ve konuşma kalitesiyle ilgili olmadığını belirtti.
İbrahim Tatlıses de ses tınısının bozulduğunu iddia ederek Dr. İsmail Koçak’a 50 bin TL’lik dava açtı. Davada İbrahim Tatlıses’in menajeri Eyüp Kanat ve eski eşi Ayşegül Yıldız da tanık olarak dinlendi. İbrahim Tatlıses’in sesinin ameliyattan sonra bozulduğunu iddia eden Ayşegül Yıldız, “Şarkı söylemesi için ses alma egzersizleri yapıyordu. Ameliyattan sonra konuşurken ise nefesi kesiliyordu. Şarkı söylemesi de etkilendi” dedi.

İKİ DAVA DA REDDEDİLDİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katıldı. Avukatlar kendi açtıkları davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Ancak mahkeme İbrahim Tatlıses ile Dr. İsmail Koçak’ın açtığı karşılıklı tazminat davalarının reddine karar verdi.

İbrahim Tatlısese kötü haber Eski eşi ve menajeri tanık oldu ama...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: ibrahim tatlıses albüm
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri