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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Tatlıların en hafif, en masum, en keyiflisi: Dondurma

Tatlıların en hafif, en masum, en keyiflisi: Dondurma

Ayşe YILMAZ
20.08.2016 - 11:27 | Son Güncelleme:

En düşük kalorili olan hangisi, neden mutluluk verir? Yazın en sevilen tatlısı dondurma hakkında bilmedikleriniz burada.

Keşfinden bu yana binlerce yıldır ona olan ilgi ve sevgi hiç eksilmedi. Hatta kimi ülkeler reçetesini sır gibi sakladı. Fizikçiler, kimyagerler, aşçılar, mimarlar, ev kadınları onun için çalıştı. Keşifler yapıldı, makineler üretildi.
Evet, hiç şüphe yok ki, doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyanın dört bir yanında hemen her kültürde ortak olarak tüketilen, en çok sevilen tatlıların başında dondurma gelir. En sevilen, en iyi serinletici tatlı da diyebiliriz onun için...
Dondurma kültürden kültüre farklılıklar gösterse de yemeklerden sonra tatlı olarak da meyve, badem, fındık, fıstık gibi ara öğün atıştırmalık olarak da tüketilir. Hele çocuklar ve kendini hep çocuk hissedenler günün her saati yemek ister!

İyi bir ara öğün ve atıştırmalık

Tabii her ne kadar çok sevilse de, miktarını abartmamak şartıyla yemek gerekiyor. Diyetisyenler 1 porsiyon yani iki top dondurma ya da paketli bir adet dondurma ara öğün olarak öneriyor.
Hatta aynı lezzet ve keyiften vazgeçmeden daha az kalori almak istiyor, yedikten sonra suçluluk duymak istemiyorsanız paketli dondurmaların mini boylarını tüketmekte yarar var.
Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalara göre çikolata kaplı mini bir dondurma en fazla 140 kalori olup günlük enerji gereksiniminin sadece yüzde7’sini karşılıyor. 1 adet mini boy bisküvili dondurma ise ortalama 90 kalori olup, günlük 2000 kcal enerji baz alındığında, enerji gereksiniminin sadece yüzde4.5’ini karşılıyor. Artık birçoğumuzun bildiği gibi dondurmanın kalori değerleri un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara ve çikolata, bisküvi gibi atıştırmalıklara oranla daha düşük.
Uzmanlara göre, yeterli ve dengeli beslenme için karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi tüm besin öğelerinden her gün vücut için gereken düzeyde almak gerekiyor.
Bu yüzden de dondurma içeriğindeki; protein ve karbonhidratın yanı sıra A, D ve E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, gibi mineralleri ile iyi bir atıştırmalık ve ara öğün alternatifi.

Tatlıların en hafif, en masum, en keyiflisi: Dondurma

Küçük mutluluklar

Londra Psikiyatri Enstitüsü’nün 2005’te yaptığı bir araştırmaya göre, dondurmanın keyif ve mutlulukla bir bağlantısı var. Dondurmanın soğuğu ağızda hissedildiğinde serinletici ve susuzluğu giderme mekanizmasına etki ediyor. Yapılan çalışmalar beyindeki haz merkezinin dondurma yendiğinde aktif hale geçtiğini gösteriyor. Haz merkezinin uyarılmasıyla da kişi kendini iyi hissediyor, keyif ve mutluluk duyuyor. Yine aynı bağlamda yapılan çalışmalara göre, küçük aralıklı mutluluklar insanları büyük ve daha nadiren olanlardan çok daha fazla mutlu ediyor...

Hijyen ve üretim koşulları
Denetimsiz üretilen dondurmalar çok ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. Dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli detay hijyenik koşullarda üretildiğinden emin olmak. Çünkü süt ürünleri çabuk bozuluyor ve faydalı özelliklerini hızla yitiriyor. Bu nedenle hijyenik olmayan koşullarda üretilen veya uygun olmayan şartlarda saklanan dondurmalarda zararlı bakteriler üreyebiliyor. Yaz ya da kış her mevsim sağlığı tehdit edecek risk oluşturabiliyor. Tabii ki yaz sıcaklarında tehlikenin boyutları daha da büyüyebiliyor. Bu gibi olası tehlikeler göz önüne alındığında da hijyenik şartlarda üretilen ve uygun koşullarda soğuk zinciri kırılmadan saklanan ambalajlı dondurmalar ise çok daha güvenilir oluyor.

 

Baklava mı dondurma mı?

MİKTAR(gr) ENERJİ(kcal) ŞEKER(gr)

1 top sütlü sade dondurma 50 104 10,61
1 porsiyon paketli çocuk dondurması 36 85 7
1 top çikolatalı dondurma 50 108 12,68
1 top meyveli dondurma 50 96 0
2 top sütlü sade dondurma 100 208 21,22
2 top çikolatalı dondurma 100 216 25,36
2 top meyveli dondurma 100 192 0
Baklava (fıstıklı) 100 432 22,08
Kazandibi 100 165 16,1
Sütlaç 100 148 15,6
Milkshake 100 329 51,3
Kruvasan 100 406 11,26
Kakaolu kremalı bisküvi 100 488 30,1
Sütlü çikolata 40 222 18,2
Sütlü çikolatalı fındık kremalı gofret 35 198 11,7

 Tatlıların en hafif, en masum, en keyiflisi: Dondurma

Çocuklar için sağlıklı ara öğün

Büyüme çağındaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için, beslenmelerinin yeterli ve dengeli şekilde özenle planlanması gerekiyor.
Çocuklar, enerji ve besin ögelerine daha fazla ihtiyaç duydukları için yetersiz beslenmeye özellikle duyarlıdır. Yetersiz beslenmenin yanı sıra, aşırı veya tek yönlü beslenme de obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Çocukların daha iyi beslenebilmesi için doymuş yağ, tuz, seker tüketiminin azaltılması ve ana öğünlerin arasında günde 1-2 kez besleyici atıştırmalıklar yenilmesi öneriliyor.
İçerdiği protein, karbonhidrat, yağ, A, D, E, grubu vitaminleri ve kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller ile dondurma da yeterli ve dengeli beslenme düzeninde tercih edilebilecek bir alternatif. Örnek vermek gerekirse kuru, taze meyveler süt ve yoğurdun yanı sıra çocuklar için özenle üretilmiş dondurmalar da ara öğün olarak değerlendirilebilir. Dondurma her yaşta sevilen bir tatlı ve atıştırmalıktır ama çocuklukta neredeyse bir tutku, büyük bir mutluluk ve keyif kaynağıdır. Annelerse dondurmayı besleyici bulsalar bile çocuklarının dikkatli tüketmesini isterler. Çocukluğunda bir kez olsun dondurma için ağlamayan var mıdır bilmiyorum.
Ülkemizde neredeyse on yıl öncesine dek dondurma sadece yazları tüketilirdi. Dondurmanın çocukları hasta edeceğine inanılırdı. Üzerine mutlaka bir bardak ılık su içirilirdi.
Neyse ki artık ebeveynler çocuklarına dondurma yedirirken korkmalarına gerek olmadığını öğrendiler. Ancak her zaman seçimlerde tedbirli olmakta yarar var.
Güvenilir, markalı paketli, hijyenik koşullarda, ilgili mevzuatlara uygun olarak üretilen ve soğuk zinciri kırılmadan saklanan dondurmalar dört mevsim gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerilerine göre 6-12 yaş arası çocukların günlük ortalama alması gereken enerji miktarı 1855 kcal. Ara öğünlerin ise ortalama olarak, günlük toplam enerjinin yüzde 20’sine karşılık gelmesi gerekiyor.
Yapılan hesaplamalara göre bir çocuğun, gün içerisinde 3 ara öğün tüketeceği göz önünde bulundurulduğunda ara öğün başına düşen enerji gereksinimi 110 kcal’ye denk geliyor.
Bu yüzden de çocuklara özel paketli dondurmalar, hem porsiyon kontrolü sağlanması hem de içerik anlamında doğru tercihin yapılabilmesine yardımcı olur.

Koruyucu madde var mı?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan İşletme kayıt bilgisine sahip markalar gıda güvenliği denetimine tabii. Paketlerin üzerinde de enerji ve besin öğeleri konusunda bilgilendirme oluyor.
Dondurma Türk Gıda Kodeksi uyarınca kesinlikle koruyucu içermiyor. Tazeliği ise, üretildiği andan itibaren -18 derece veya daha soğukta muhafaza edildiği sürece- ki bu çok önemli- raf ömrü boyunca tazeliğini koruyor.
Bu nedenle de ancak içerik ve üretim bilgilerine sahip olduğumuz güvenilir markalı dondurmalar çocukların beslenmesinde iyi bir atıştırmalık alternatifidir.

Farkı paketinde!
Çocuklara özel dondurmaların paketli şekilde sunulması aynı zamanda porsiyon kontrolüne de yardımcı oluyor. Böylece aileler çocukların yediği dondurma miktarını kolaylıkla kontrol edebiliyorlar. Paketli ürünlerin içeriklerinin ve besin öğeleri değerlerinin etiket üzerinde açıkça belirtilmesi tüketicilere hem kendileri hem de çocukları için satın aldıkları dondurmanın besin öğeleri konusunda bilinçli seçimler yapabilme olanağı veriyor.

Yaz için ferah bir öneri: MİLFÖY RÜYASI

Malzemeler

4 top sütlü çikolatalı dondurma
6 adet hazır milföy hamuru
100 gr krem şanti
40 ahududu
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Çikolatalı Sos

Yapılışı:

Fırını 220 derecede önden ısıtın. (Fırınınız fan destekli ise 200 derecede ısıtın.)
Milföyleri yuvarlak bir şekilde kesin, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin ve üzerilerine çatal ile delikler açın.
İyice kabarana kadar yaklaşık 19 dakika pişirin.
Milföyleri fırından çıkarıp enine ortadan ikiye kesin, kesili tarafları yukarı bakacak şekilde dizerek 2 dakika daha pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
Pastayı oluşturmak için önce tabana bir milföy hamuru yerleştirin. Üzerine bir kat krem şanti sürün, 5 adet ahududuyu dizin. Bu işlemi tekrarlayarak ikinci katı oluşturun. En üste bir milföy hamuru yerleştirin.
Pastanın üzerine çikolatalı sosu dökün. Üzerine sütlü çikolatalı dondurma koyup pudra şekeri ile süsleyerek servis edin.

 

 

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