Tatlı yerine dondurma yiyin

Mesude Erşan



Aslına bakarsanız dondurma her mevsimin gıdası. Ama şu bir gerçek ki yazla daha bir özdeşleşiyor. Düşüncesi bile ferahlık vermeye yetiyor. Dondurma yemek için başka nedenlerimiz de var. Başta besleyici olması... Uzman diyetisyen Gamze Şanlı Ak dondurmanın yararlarını şöyle anlatıyor:



Kalsiyumu Sütten Fazla

Sütlü dondurmalar, güçlü ve sağlıklı kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyumdan zengin. Biliyoruz ki kalsiyumdan zengin dondurma aynen süt ve süt ürünleri gibi osteoporoz riskini azaltıyor. Dondurmanın 100 gramında, sütten daha fazla kalsiyum var. Kalsiyum sadece kemikler ve dişler için önemli değil. Aynı zamanda kilo vermede de önemli bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar, kalsiyumun yeterli alımının kilo kaybını da desteklediğini gösteriyor. Kalsiyum açısından zengin beslenme karın bölgesinde yağ kaybına katkıda bulunuyor.



Proteini Dondurmadan Alabilirsiniz

Dondurma, aynı zamanda bir protein kaynağı. Proteinler; kemikler, kaslar, kan, deri ve kıkırdak için önemli makro besin öğesi. Doku tamiri ve yapımında görev alır, saç ve tırnaklar için önemli. Proteinler vücutta depo halde bulunmazlar, dondurma proteini almak için lezzetli bir alternatif olabilir.



Kaslarınızı Toparlar

Sıcak yaz günlerinde egzersiz sonrası dondurma tüketmek, kasların toparlanmasını kolaylaştırıyor. Meyve, yağlı tohumlar, hatta sebze ekleyerek karıştırıp tüketmeniz kaslarınız için çok iyi bir seçim.



Vitamin, Mineral Bankası Gibi

Dondurma A, B2 ve B12 vitamini içeriyor. A vitamini, sağlıklı cilt, kemik ve bağışıklık sistemi ayrıca göz fonksiyonları için önem taşıyor. B2 ve B12 vitaminleri ise enerji metabolizmasında görev alıyor. Vücutta depo edilmeyen ve suda eriyen B grubu vitaminlerinin yeterli alınması gerekiyor. İçeriğinde ayrıca kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller de bulunuyor. Örneğin 100 gram sütlü dondurmada ortalama 148 mg kalsiyum, 115 mg fosfor, 63 mg sodyum, 181 mg potasyum, 0.1 mg demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg E vitamini, 0.21 mg B2 vitamini ve 0.1 mg niacin var.



Masum tatlı!

Dondurmanın kalori değeri un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara oranla çok daha düşük. Tam da bu nedenle Ramazan ayı için de ideal bir seçim olabilir. 100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içeriyor. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kalori. Örneğin bir porsiyon baklava 300 kalori. Ak, “Kilo kontrolüne önem veriyorsanız light olarak üretilen dondurmaları tercih edebilirsiniz” diyor.



Kararında Yerseniz Şişmanlatmaz

Dondurma kararında yendiği sürece kilo aldırmıyor. Ancak çok yüksek miktarlarda tüketimi, diğer gıdalar gibi kiloyu arttırıcı etki gösteriliyor. Eğer dondurmanızın üstüne karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları eklettirirseniz, masum gözüken dondurmanız en az 75-100 kalori artıyor. Ak, “Günlük hayatınızda egzersize yeterli önemi veriyor ve beslenmenize dikkat ediyorsanız, haftada 2-3 kez dondurma yemenizin bir sakıncası yok” diyor. Sütlü, bilhassa meyveli olanlar daha düşük yağlı, dolasıyla daha düşük kalorili. Bir hatırlatma daha, 2 top light dondurma= 1 porsiyon meyve. 3 top normal (sade) dondurma= 1 dilim ekmek+ 1 su bardağı süt+ 1 porsiyon meyve.



Hijyeni es geçmeyin

Dondurma tüketilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri dondurmanın sağlık ve hijyen kurallarına uygun hazırlanması. Süt, mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortam. Kolay bozulup ve sağlık için tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar güvenilen markaların paketli dondurmalarının daha sağlıklı olduğu görüşünde. Uzman diyetisyen Ak şu uyarılarda bulunuyor: “Dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılması gerekiyor. Hijyenik koşullarda üretilmemiş veya saklanmamış dondurmalarda salmonella riski doğabiliyor. Ayrıca güvenilir olmayan yerler veya sokak satıcılarından alınan dondurmalara da dikkatli yaklaşılmalı. Paketli ve etiketlenmiş dondurmaların bulunduğu soğutucuların, yeterli soğuklukta ve çalışıyor olması da göz ardı edilmemeli. Üretim sırasında Gıda Kodeksine uygun olan katkı ve renk vericilerin kullanılması, paketleme ve etiketlemelerin titizlikle yapılmış olması, üretim sonrası dağıtımda da soğuk zincire uyulması büyük önem taşıyor.”



100 gram dondurmada;

148 mg kalsiyum

115 mg fosfor

63 mg sodyum

181 mg potasyum

0.1 mg demir

440 IU A Vitamini

0.21 mg E Vitamini

0.21 mg B2 Vitamini

0.1 mg niacin var.