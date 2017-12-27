Tatlı krizine sağlıklı çözüm: Evde granola bar yapımı

Sağlıklı bir atıştırmalık olan granola ani tatlı krizlerine en iyi çözümlerden biri. İçeriğindeki yararlı malzemelerle tam bir enerji deposu olan granola evde de kolayca hazırlanabilen bir lezzet.
Evde sağlıklı malzemelerle yapabileceğiniz granola ile hem katkı maddesi olmayan bir tatlı hazırlamış olursunuz hem de açlık krizlerinizin önüne geçebilirsiniz. Pratik bir tarifi olan granola barları her zaman yanınızda taşıyabilmeniz de bir başka avantaj.
Granola barlar kuruyemiş ve kuru meyvelerle yapılıyor. İsteğe göre siz de sevdiğiniz değişik malzemeler ekleyebilir veya sevmediklerinizi çıkarabilirsiniz. Kuruyemişler içlerindeki lifler sayesinde uzun süre tok tutmaları ile bilinirken kuru meyveler de tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde gidermenin en pratik yolu. Beş çayı atıştırmalıkları için iyi bir alternatif olan granola barlar ile kahve ve çay saatinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.
GRANOLA BAR NASIL YAPILIR?
Malzemeler
Granola bar için 1,5 su bardağı yulaf, 1 bardak kuru üzüm, hindistancevizi, badem, kaju, hurma, 2 yemek kaşığı bal ve fıstık ezmesi hazırlamalısınız. Granolanızın biraz gevrek ve kıtır kıtır olmasını isterseniz bir kaşık pekmez de katabilirsiniz. Malzemeler arasına isteğinize göre farklı tatlar da ekleyebilirsiniz.
Yapılışı
İsteğe göre çeşitlendirebileceğiniz kuru üzüm, badem, kaju ve hurma gibi malzemeleri mutfak robotu ile hamurumsu bir kıvama getirin. Dilerseniz kuru yemişleri önceden beş dakika fırında ısıtarak gevrek hale getirin. Daha sonra yulaf ezmesi ve hindistancevizini bu karışım ile harmanlayın.
Pekmez, bal ve fıstık ezmesini bir kapta ısıtın. Isıtılan bu karışımı hamurumsu malzeme ile karıştırın ve tepsiye yayın, elinizle karışıma şekil verebilir ve karışımın daha sıkı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine malzemeleri yerleştirerek 15-20 dakika kadar 175 derece sıcaklıktaki fırında pişirin. Pişen granolaları biraz soğuduktan sonra bıçak yardımıyla bar şeklinde kesebilirsiniz.
Granola barları soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Granola barları dilerseniz uzun çubuklar şeklinde veya yuvarlak kurabiye şeklinde de yapabilirsiniz. Sunum şekli sizin isteğinize ve yaratıcılığınıza göre değişiklik gösterebilir.
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