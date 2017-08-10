Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

Kemal Usta Waffle
Kemal Usta’yı bu listenin en üstüne koymak konusunda herhangi bir soru işaretimiz yok. Kadıköy gecelerinin son durağı bazen ise ilk durağı şüphesiz Kemal Usta’dır. Kendisi usta unvanını sonuna kadar hak eder ve waffle’ının lezzeti anılarda bile insanın ağzını sulandıracak cinstendir.
Adres: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No:180/B, Kadıköy
Ab’bas Waffle
Küçücük fıçıcık bir dükkânda dünyanın en güzel lezzeti saklı. Evet, hepimiz Bebek’in gözbebeklerinden biri olan Ab’bas’ı biliyoruz. Bilmeyen de hemen öğrensin lütfen. Yaz ya da kış fark etmeden tatlı bir şey için aklınıza ilk gelen yerlerden biri olacak.
Adres: Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, No:46/C, Beşiktaş
Ortaköy Waffle
Boğaz havası aldınız ve hafiften mideniz kazınmaya başladı. Ama öyle bir şey değil de böyle tatlı bir şeyler istiyorsunuz. O halde Ortaköy Waffle’a uğramak için tam zamanı. Bol malzemeli çeşit çeşit meyvenin dişlerinizin arasında dans ettiğini düşünün. Şimdi hemen mi gitsek?
Adres: Mecidiye Mahallesi, Mecidiye Köprüsü Sokak, No:1/13, Beşiktaş
Waffle Stop
Waffle Stop’un en büyük farkı hazırladıkları waffle’da şeker ve yağ kullanmamaları. Bu nedenle hunharca yerken yanında hissettiğiniz suçluluk duygusu bir nebze olsun azalıyor. İstediğiniz kadar çikolata koyabiliyor taze meyvelerle kendi waffle’ınızı kendiniz hazırlıyor ve isterseniz tabakta isterseniz ise elde hemen mideye indirebiliyorsunuz. Bu lezzetli waffle’ın yanına dilerseniz dondurma da ekleyebiliyorsunuz. Eğer İstanbul’da değilseniz dert etmeyin çünkü tüm Türkiye’de 25 şubesi bulunuyor.
Adres: Tepecik Yolu Akgören Sokak, Akün Apt. No:3/3 Etiler
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