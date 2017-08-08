Tatile rağmen çark dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yıl hazirana göre yüzde 3.4 arttı. Beklenti yüzde 3.6 artış yönündeydi. Haziranda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak mayısa göre ise üretimde yüzde 0.4’lük yavaşlama yaşandı. Ekonomistlerin aylık üretim artışı beklentisi ise yüzde 0.4 seviyesindeydi. Ramazan ve bayram tatili nedeniyle haziranda ivme kaybetse de sanayi üretimi ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre yüzde 1.7, geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 4.5 büyümeyi başardı. Bu da bize Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5’in üzerinde büyüme gösterebileceğini işaret ediyor.

TÜİK verilerine göre gerek Avrupa’daki iyileşmenin etkisi gerekse iç talepteki canlılığın sürmesi sanayiye olumlu yansıyor. Özellikle yatırım iştahını gösteren sermaye malı imalatının geçen yıla göre yüzde 11.4 artması önümüzdeki dönem üretim iyileşmesi içinde olumlu mesaj veriyor. Vergi indirimlerinin sürdüğü dayanıklı tüketim ile mobilya üretiminde ise yavaşlamaya rağmen üretim artışı sürüyor.

ENERJİK SANAYİ

İhracatçı sektörlerde ise durum biraz karışık. İhracatın lideri otomotivde geçen yıla göre yüzde 9.2’lik artış yaşanırken diğer bir ihracatçı sektör kimyada yüzde 1.9 üretim kaybı var. Tekstil sektöründe yüzde 1.3 üretim artarken, giyim sektöründe üretimde azalma yüzde 2.4. Son dönemin gözde sektörlerinden enerjide de üretim artışı sürüyor. Geçen yıla göre enerji üretiminde yüzde 2.9 artış yaşanırken, mayısa göre büyüme yüzde 0.1 oldu. Öte yandan TÜİK mayıs ayı için açıkladığı yüzde 1.5’lik aylık sanayi üretimi gerilemesini de yüzde 1.4 olarak revize etti.

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da haziran ayında çalışılan gün sayısının azlığı ve bayram nedeniyle bazı firmalarda daha uzun tatil yapma eğilimleri nedeniyle üretimde kayıp veya zayıflık yaşanabildiğine dikkat çekti. Erkan “Genel itibariyle küresel tedarik zincirindeki konumundan dolayı, PMI ve RKGE gibi öncü göstergeler ışığında da Türk imalat sanayi ılımlı seyrini koruyor. İç talepte de görece canlılık devam ediyor. Bu gelişmeler bize ikinci çeyrekte de ekonominin yüzde 4-5 bandında güçlü bir büyüme oranı kaydedebileceğini gösteriyor” dedi.

BÜYÜME HIZLANARAK DEVAM EDECEK

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretimi endeksi verilerine ilişkin, “Ülke büyümesinin ikinci çeyrekte de hızlanarak devam ettiğini göstermektedir” dedi. Sanayi üretimindeki güçlü artışın ihracat pazarları ve yurt içi talepteki artıştan kaynaklandığının altını çizen Özlü, “Dış ticaret pazarlarımız istikrarlı şekilde toparlanmaktadır” dedi.