Tatile çıkacaklara kritik uyarı

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının özel sektör çalışanlarını kapsamadığını hatırlatarak, son günü idari izne denk gelen işlemleri bulunanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu'nun, 28 ve 29 Ağustos günlerini tam gün, 31 Ağustos'u da yarım gün "idari izin" olarak ilan ettiğini, böylece bayram tatilinin 10 güne çıktığını aktaran Doğan, "İdari izin günlerinde yargı kararını temyiz, icraya itiraz, bono vadesi ve özel sözleşmelerdeki süreler gibi sürelerin tatil sonrasına uzayıp uzamadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri oldu. Son günü idari izin gününe denk gelen hukuki sonuç doğurabilecek işlemler konusunda mutlaka dikkatli olunmalıdır. Çünkü o gün hukuki anlamda mesai günüdür." ifadelerini kullandı.

İdari izin günlerinin, resmi işlemler ile özel sözleşmelerde kararlaştırılmış süreler açısından hüküm taşımadığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"İdari izin süresi günlerine rastlayan yükümlülükler tatil sonrasına uzamayacağından yapılması gereken yasal işlemler mutlaka o günlerde yapılmalıdır. İcra takibine süresinde itiraz etmeyen, tanınan mehil içerisinde mahkemeye taşımayan, çalışanı için maaş haczi gönderilen ve buna itiraz etmeyen işveren, işçi dahil her kesimden insanlar haciz şoku yaşayabilir, bu tarihlere denk gelen çek ve senet ödemelerini yapmayanlar protesto edilerek, kredi sicilleri bozulabilir. Bunun yanında mahkemeler tarafından verilen kesin süreler, temyiz süreleri, kovuşturmaya yer olmadığına itiraz, davaya cevap verme süreleri de idari izinde işlemeye devam ettiğinden eğer son günü idari izine denk gelirse mutlaka işlemlerin yapılması gereklidir. Vatandaşlar bunlara dikkat etmeli, yanılgıya düşerek idari izni, resmi izin zannedip ödemelerini aksatmamalı, mağdur olmamak için hukuki haklarını süresinde kullanmalıdırlar. Aksi takdirde ciddi mağduriyet yaşayabilirler. Tüm resmi dairelerde yeteri kadar görevli personel nöbette olacaktır."

VADESİ O GÜNE DENK GELİYORSA...

İdari izinde vadesi gelen borçların ödenmesi gerektiğinin altını çizen Doğan, "Vadesi idari izne rastlayan bir bononuz varsa mutlaka vadesinde ödenmelidir. Aksi durumda protesto edilen bono kişilerin ticari hayatına ve kredi notuna olumsuz etki yapabilir. Yine idari izinde kira borcu gibi vadesi belirli borçlar da mutlaka ödenmelidir. Aksi durumda borçlu temerrütü yaşanabilir, kiracı haklı ihtarın muhatabı olabilir ve bu durum kişileri tahliye davası gibi yasal takiple de karşı karşıya bırakabilir." ifadelerini kullandı.

Kamu personelinin idari izinli sayıldığı pazartesi, salı tam gün ve perşembe yarım gün, özel sektörde izin zorunluluğu bulunmadığından bu günlerde çalıştırılan işçilere fazla mesai ücreti de verilmeyeceğine işaret eden Doğan, ancak işçilerin resmi tatil olan bayram günlerinde çalıştırılmak istenmesi durumunda işçinin muvafakatinin olması ve saat ücretinin iki kat olarak hesaplanmasının yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.