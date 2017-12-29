Tatile çıkacaklara çok önemli uyarı!

Dilerseniz daha önce gittiğiniz ülkeleri yeniden ziyaret edin, dilerseniz yepyeni maceraları, hiç gitmediğiniz ülkeleri tercih edin; tatilin asıl keyfini huzurlu ve güvenli bir yolculuk geçirerek çıkaracağınızı bilirsiniz. Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram coşkusunu keyifli bir tatil ile birleştirmek isteyenlerin en büyük desteği Mastercard. Yolculuk ve tatil boyunca, cüzdanınızda taşıdığınız nakit kaybolur veya kredi kartı kopyalanır endişesi tatil keyfinizi bozmasın diye, Mastercard sizlerle güvenli tatilin ipuçlarını paylaşıyor.

Nakitsiz bir toplum yaratmayı hedefleyen Mastercard’ın ilk önerisi mümkünse üzerinizde nakit taşımamanız. Kredi kartı kullanmayı tercih etmeyenlerdenseniz, Mastercard Ön Ödemeli kartı ile ödemelerinizi kartınıza yüklediğiniz para ile gerçekleştirebilirsiniz. Böylece, kartınız kaybolursa iptal ettirerek içinde kalan bakiyeyi koruma altına almış olursunuz. Kartınıza yolculuk öncesi yüklediğiniz miktar yeterli gelmezse ön ödemeli kartınıza her zaman yeniden yükleme yapabilirsiniz.

Kredi kartı kullanıyorsanız, kaybolma veya çalınma riskine karşı kredi kartınızı veren bankanın iletişim numarasını cep telefonunuza kayıt edebilirsiniz. Olası bir kayıp veya çalıntı durumunda kartınızı bilginiz dışındaki kullanımlara karşı kolayca bloke edebilir, güvenliğinizi sürdürebilirsiniz. Yolculuk sırasında ihtiyacınız olmayacak ve kişisel bilgilerinizi içeren hiçbir evrakı yanınıza almayın. Hem çantanızdaki kalabalıktan kurtulmuş olursunuz hem de bu önemli belgelerin kaybolma riskini ortadan kaldırırsınız.

Seyahatiniz boyunca yaptığınız alışverişlerin fişlerini saklamanız da alabileceğiniz güvenlik tedbirleri arasında. Böylece hesap ekstrenizi, bu fişlerle karşılaştırabilir, sizin yapmadığınız bir harcama varsa bunu kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Mastercard yeni nesil teknolojiler ile daha hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunuyor

Sadece günlük hayatınızda değil, seyahatlerinizde de Mastercard’ın mobil ödeme çözümü Masterpass kolaylıklarından ve avantajlarından faydalanabilirsiniz. Nasıl mı? Uçak bileti almaktan, masada hesabı paylaşmaya ve market alışverişinizi telefonunuzdan ödeyerek yapmaya kadar birçok farklı perakende noktasında dijital ödeme işlemlerini basitleştiren Masterpass uygulaması ile alışveriş yaptığınız ilk e-ticaret sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere kart bilgilerinizi kaydediyorsunuz. Sonraki alışverişleriniz için, ister Türkiye’deki bir firma olsun, isterse yabancı, Masterpass kullanan bir iş yerinde kart bilgilerinizi yeniden girmenize gerek kalmıyor. 34 ülkede 340 bini aşkın işletmede bu güvenli ve kolay ödeme sisteminden faydalanabiliyorsunuz.





Mastercard sponsorluğunda hazırlanmıştır