Tatilde dijital cihaz kullanırken nelere dikkat edilmeli?

TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE

Altın Kural –Güvenlik yazılımı kullanın! Günde ortaya çıkan 350 bin yeni virüsle başka türlü mücadele etmek mümkün değil. Dizüstü bilgisayar ya da mobil cihazınızda her zaman güncel ve lisanslı bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın.

Sistem yamalarını ihmal etmeyin! Windows, Adope, iTunes gibi sisteminizde kullandığınız yazılımların güncellemelerini mutlaka yükleyin, böylece korunmanın öncelikli adımlarından birini yerine gitirmiş olursunuz.

Verilerinizi mutlaka yedekleyin! Böylece bilgisayarınız ya da tabletiniz çalındığı veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Karmaşık şifreler kullanın: Şifrelerinizi “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun. Hatta sadece sizin için anlamlı olacak kısa cümlelerden parolalar oluşturabilirsiniz.

USB aygıtları virüse karşı kontrol edin: Taşınabilir aygıtlar, virüslerin yayılmasını sağlayan en yaygın taşıyıcı durumundalar.

TATİL SIRASINDA

Cihazınızı tozdan ve kumdan uzak tutun: Toz ve kum, fanınızı kullanılmaz hale getirerek bilgisayarın aşırı ısınmasına ve zarar görmesine sebep olabilir.

Bilgisayarınızı serin tutun: Yüksek sıcaklıklar her zaman elektronik cihazların düşmanıdır.

Suyla temastan kaçının: Bilgisayar veya tablet çalışırken meydana gelen sıvı temasları cihazlara kalıcı hasarlar verebilir.

Kaliteli bir taşıma çantası kullanın: Seyahat ederken toza, sıcağa, darbelere dayanıklı bir taşıma kılıfı ve çantası kullanın.

Hırsızlara karşı dikkatli olun: Riski minimize etmek için cihazlarınızı güvenli yerde tutun ve mümkünse güvenlik kilidi kullanın.

Kablosuz ağlar: Herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken, bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun. İşlemleriniz, şifreleriniz görüntülenebilir.

Veri hırsızlarına karşı dikkatli olun: İnternet kafelerde, internet bankacılığı, e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmekten kaçınmaya dikkat edin. Bu makinelerde, klavyeden basılan tuşları kaydeden ve şifrelerinizi çalabilen keylogger yazılımları olabilir.

Yeni bir e-posta hesabı açın: Normal mailinize gelen mesajların yönlendirilmek üzere ayarlandığı bir tatil hesabı açabilir, tatilde bu e-posta hesabınız ele geçirilse bile uğrayacağınız zararın sadece tatil süresi içinde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Cihazlarınızı çocuklarınız da kullanacaksa, ebeveyn kontrolü yazılımları edinin. Bu tür yazılımlarla aileler, pek çok kategorideki web sitelerine erişimi engelleyebiliyor. Pek çok güvenlik yazılımı firması özelliklerine göre ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen aile koruma, filtreleme ya da ebeveyn kontrolü yazılımları sunuyor. ESET Mobile Security, ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium yazılımları daebeveyn koruması (Parental Control) sağlıyor.