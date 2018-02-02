‘Tatilde Atölye’nin geliri vakfa bağışlandı

Yarıyıl tatili bitmek üzere. İki haftalık aranın ardından ders başı yapmaya hazırlanan öğrencilerin bazıları, dinlenme dönemini çeşitli etkinliklerle geçirdi. Sömestre’de İş Bankası’nın ana partnerliğinde düzenlenen, Atölye Eğlence ve Medya Yönetimi ve Mothers’Land işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Tatilde Atölye’ adlı etkinlikte çocuklar eğlendi, anneler ise öğrendi. Giriş ücretlerinden elde edilen gelir ise yine çocuklar için Koruncuk Vakfı’na bağışlandı.

Çocuklar, Mothers’Land, Gymy Kids ve Özel Neşe Erberk Etiler Anaokulu eğitmenleri eşliğinde birçok farklı aktiviteye katıldı. Çocuk yogasından taş boyamaya, masal atölyesinden temel hareket ve jimnastik çalışmalarına kadar birçok aktivitenin yer aldığı etkinlikte anneler de boş durmadı. Diyetisyen Beste Alimert Altünörs, Bağırsak Sağlığı ve Besin İntoleransı İlişkisi ve Karaciğer Detoksu ile Yağ Yakma konularında anneleri bilgilendirdi. Klinik Psikolog Semiha Afyonlu Kaya ise annelere, anne ve babanın çocukları ile nasıl kaliteli zaman geçirebileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tasarımcı markalarına da yer verilen etkinlik kapsamında Milou Jewelry, el yapımı aksesuar tasarımlarını, moda tutkunu annelerle buluşturdu.

‘Tatilde Atölye’ ile 45 dakikalık workshop’lara giriş ücretinden elde edilen gelirin tamamı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (Koruncuk) bağışlandı.