Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim> ‘Tatilde Atölye’nin geliri vakfa bağışlandı

    ‘Tatilde Atölye’nin geliri vakfa bağışlandı

    Hürriyet Eğitim
    02.02.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Anneler ve çocukları için sömestre tatiline özel olarak düzenlenen ‘Tatilde Atölye’, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte çocuklar eğlendi, anneler ise çocuklarıyla nasıl kailteli zaman geçirebileceği ve sağlık konusunda bilgilendirildi. Giriş ücretlerinden elde edilen gelir ise Koruncuk Vakfı’na bağışlandı.

    Yarıyıl tatili bitmek üzere. İki haftalık aranın ardından ders başı yapmaya hazırlanan öğrencilerin bazıları, dinlenme dönemini çeşitli etkinliklerle geçirdi. Sömestre’de İş Bankası’nın ana partnerliğinde düzenlenen, Atölye Eğlence ve Medya Yönetimi ve Mothers’Land işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Tatilde Atölye’ adlı etkinlikte çocuklar eğlendi, anneler ise öğrendi. Giriş ücretlerinden elde edilen gelir ise yine çocuklar için Koruncuk Vakfı’na bağışlandı.

    Çocuklar, Mothers’Land, Gymy Kids ve Özel Neşe Erberk Etiler Anaokulu eğitmenleri eşliğinde birçok farklı aktiviteye katıldı. Çocuk yogasından taş boyamaya, masal atölyesinden temel hareket ve jimnastik çalışmalarına kadar birçok aktivitenin yer aldığı etkinlikte anneler de boş durmadı. Diyetisyen Beste Alimert Altünörs, Bağırsak Sağlığı ve Besin İntoleransı İlişkisi ve Karaciğer Detoksu ile Yağ Yakma konularında anneleri bilgilendirdi. Klinik Psikolog Semiha Afyonlu Kaya ise annelere, anne ve babanın çocukları ile nasıl kaliteli zaman geçirebileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tasarımcı markalarına da yer verilen etkinlik kapsamında Milou Jewelry, el yapımı aksesuar tasarımlarını, moda tutkunu annelerle buluşturdu.

    ‘Tatilde Atölye’ ile 45 dakikalık workshop’lara giriş ücretinden elde edilen gelirin tamamı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (Koruncuk) bağışlandı.

    Etiketler: Anne , Çocuk , Sömestr , Yarıyıl Tatili , Koruncuk Vakfı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri