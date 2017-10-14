Tatilciye ‘Vize’ oyunu! Mağdurlar çoğalıyor... Bu yönteme dikkat

HİZMET YOK KAZANÇ VAR

Dolandırıcılık yönteminin detaylarını Hürriyet’e anlatan TÜKODER Başkanı avukat Abdullah Özçulcu, “Tüketicinin vize alamaması için her şey yapılıyor. Hatta tatil organizatörü ilgili ülkenin birimlerine eksik evrak yolluyor. Vize talebi reddedilince de tur ücretinden kesinti yapılıyor” dedi.

‘MEĞER DOLANDIRILMIŞIM’

Mağdur T.S. (31), “Tatil hayali kurarken vize alamadım. Meğer dolandırılmışım” derken, Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Hizmet vermeden tur ücretinden kesinti yapılması kesinlikle yasaya uygun değil. Mağduriyet yaşayan tüketicilerin derhal ilgili kurumlardan destek alması gerekiyor” diye konuştu.

EKSİK EVRAKLA HAYAL ÇALIYORLAR

ANTALYA’da yaşayan ve yurtdışında tatil yapma hayali kuran onlarca tüketici, dolandırıcıların ‘vize oyunu’ ile mağdur oldu. Binlerce liraya ulaşan tur ücretlerini yatırdıktan sonra tur şirketi aracılığıyla vize talebinde bulunan tüketiciler, tur yetkililerinin “Vizeniz kabul edilmedi” açıklamasıyla şaşkına dönüyor.

‘HAYALLERİ ÇALIYORLAR’

Para ve zaman kaybına neden olan yeni dolandırıcılık yönteminin detaylarını Hürriyet’e anlatan Tüketiciyi Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı avukat Abdullah Özçulcu, “Ucuz tatil reklamlarıyla tüketicinin dikkatini çeken bu şirketler tüketicinin sadece parasını değil, hayallerini de çalıyor. Asıl oyun ise vize işlemleri sırasında yürütülüyor” diye konuştu.

‘EKSİK EVRAK YOLLANIYOR’

Vize başvurusu yapılacak ülkenin yetkili kurumlarına eksik evrak gönderildiğini anlatan avukat Özçulcu, “Aslında tüketicinin vize almaması için hiçbir neden yok. Ancak tur şirketi talebin geri çevrilmesi için her şeyi yapıyor. Çünkü vize talebi reddedilirse tur ücretinin yüzde 10’u şirket tarafından kesiliyor. Yani şirket hiçbir hizmet sunmadan binlerce lira kazanıyor” dedi.

‘CİDDİ BİR OYUN VAR’

Vize talebi geri çevrilen tüketicinin büyük bir üzüntü yaşadığını kaydeden Özçulcu, şöyle devam etti: “Tur için bin euro ödeyen tüketiciden 100 euro kesiyorlar. Tüketicide parasının tamamı gitmediği için bir anlamda seviniyor. Ama ortada ciddi bir oyun var. Tüketici yeterli olmadığı için değil, eksik evrak nedeniyle vize alamıyor. Tabi bu durumu birçok kişi sorgulamıyor. Sorgulayanlar da bize başvuruyor.”

‘ŞİKÂYETÇİ OLDUM’

Özel bir şirkette yöneticilik yapan vize mağduru T.S. (31), “İtalya’ya gitmek için anlaştığım tur şirketine kredi kartımla ödeme yaptım. Sözleşmede vize alınamaması halinde kesinti yapılacağı yazıyordu. Ancak daha önce birçok kez yurtdışına çıktığım için böyle bir ihtimalin söz konusu olmayacağını düşündüm. Ancak tur şirketi vize başvurumun kabul edilmediğini söyledi. Olayı araştırınca şirketin birden fazla evrakımı ilgili birimlere aktarmadığını öğrendim ve şikâyetçi oldum” dedi.

‘KESİNTİ YASAL DEĞİL’

Vize başvurusu kabul edilmeyen tüketicilerden kesinti yapılamayacağını vurgulayan Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, şu bilgileri verdi: “Bu konuda mağduriyet yaşayan tüketicileri hakem heyetlerine yönlendiriyoruz. Ancak şu unutulmamalı; hiçbir hizmet vermeden böyle bir kesinti yapılması kesinlikle yasaya uygun değil. Bu nedenle mağduriyet yaşayan tüketicilerin derhal ilgili kurumlardan destek alması gerekiyor. Aksi halde ciddi hak kayıpları yaşanabilir.”