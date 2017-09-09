Tatilcilerin korkulu rüyası yakalandı

İstanbul'dan güney illerine veya yurtdışına tatile giden vatandaşlar, tatilden döndüklerinde evlerine girildiğini, ziynet eşyalarının alındığını ve otoparklarında bulunan lüks araçların da götürüldüğü şikayetiyle polise başvurdu. Önceki gün Çatalca'da bir eve girildi. Ev sahibi bu kez evdeydi, uyuyordu.

Evden 50 bin liralık ziynet eşyası alan hırsız otoparkta bulunan Mercedes'lerden birini de çaldı. Daha sonra eve tekrar dönen hırsız otoparktaki ikinci Mercedes'i de alarak kaçmak istediği sırada ev sahibi uykudan uyandı. Ev sahibi ikinci lüks aracının çalındığını farketti ancak çok geçti. Hırsız çaldığı lüks araçla karanlıkta kaybolmuştu.









Başvurular üzerine Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Geçmişte bu bölgede hırsızlık olaylarına karışan kişiler incelendi.

Bu bölgede daha önce 20 hırsızlık olayına karıştığı belirlenin Serkan T, kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdikleri bilgiler doğrultusunda başşüpheli olarak belirlendi. Serkan T'nin 5 hırsızlık olayından da arandığı bilgisine ulaşan ekipler Serkan T'nin peşine düştü.

Çalışmalarını Çatalca bölgesinde yoğunlaştıran ekipler, Serkan T'nin yine aynı bölgede olduğu bilgisini aldı. Polis, araştırma yaptığı bir sokaktaki araçtan şüphelendi. Araç durduruldu. Araçtaki kişi Serkan T'den başkası değildi. Hemen gözaltına alındı. Yakalandığı aracın da Tekirdağ'dan çalıntı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Serkan T, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Çaldığı 3 lüks araç sahiplerine teslim edildi.