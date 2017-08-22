Tatilcilerin gözü önünde köpek balığı foku parçaladı!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde kaydedilen görüntülerde büyük bir beyaz köpek balığının deniz kıyısına kadar geldiği görülüyor.

Orleans şehrinde Nasuset plajında gerçekleşen olayda kıyıya gelen beyaz köpek balığı büyük panik yarattı. Bir foka saldıran köpek balığı tatilcilerin gözü önünde foku paramparça etti. O sırada iki sörfçü de okyanusta sörf yapıyordu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülede tatil yapanların büyük panik yaptığı anlaşılıyor. Kıyıdakiler kanlar içerisinde kalmış denizde sörfçülere kıyıya gelmeleri için bağırıyor.

Sörfçülerden Nisi Schlanger, "İnsanlar 'Sudan çık, sudan çık' diye bağırıyordu. Öleceğimi zannettim" diye konuştu. Konuyla ilgili konuşan bilim insanı Gregory Skomal, bölgedeki köpek balıklarının en az bir kere sahile geldiğini söyledi.