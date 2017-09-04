Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde de İstanbul'a dönüş trafiği gün boyu etkili oldu. Tatilini son gününe kadar değerlendiren vatandaşlar kente girişlerde araçları ile uzun trafik oluşturdu. TEM otoyolu Kurtköy gişeleri mevkiinde trafik, akşamın ilerleyen saatlerine rağmen devam etti.

TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU TEM'DE BİTMİYOR

Dönüş çilesi, akşam saatlerinde Kocaeli TEM otoyolunda devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin 3. gününde sabah erken saatlerde başlamıştı. İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, son günün akşamında da Kocaeli TEM otoyolunda trafiği durma noktasına getirdi. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşam saatlerinde yoğunlaşarak devam eden trafiğe takılan sürücüler, İzmit Bekirdere Viyadükleri ile Gültepe Tünelleri arasında ağır ağır ilerlemeyi sürdürüyor.

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EGE'DE YOĞUNLUK

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilcilerin kullandığı İzmir-Aydın, Denizli-Antalya ve Denizli-İzmir karayolu ile Ege Bölgesi'ndeki tatil merkezlerini İstanbul ve Ankara'ya bağlayan yollar üzerinde yer alan Manisa'nın Yunusemre, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

İzmir'den Ankara yönüne giden araçlar ise Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Kula ilçe girişlerinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

İzmir-İstanbul Karayolu arasında yer alan D250 yolu ile E881'i birbirine bağlayan Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki çevre yolu çıkışında araçların uzun süre beklediği görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 günlük tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler Antalya, İzmir, Muğla, ve Afyonkarahisar güzergahlarındaki kavşaklarda yaşanabilecek kazalara karşı sürücüleri durdurarak, zaman zaman uyarılarda bulundu.

Öte yandan, sürücülerin kent girişlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, trafik polisleri bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.

İzmir ve Manisa'daki trafik yoğunluğunun gece geç saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

SAKARYA TARAFINDA YOĞUN TRAFİK

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca kesimi gişeler mevkisinde, araç yoğunluğu giderek artıyor.

Gişelerden sonra Kırkpınar, Kurtköy ve Yanık Mahallesi mevkilerinden Kocaeli sınırına kadar trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç yoğunluğu Uzunkum mevkisinden Kocaeli sınırına kadar uzanırken, araçların zaman zaman durması nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

Trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

TOPÇULAR İSKELESİNDE 18 GEMİ GÖREV YAPIYOR

Bu arada, İDOya ait Eskihisar-Topçular hattında da yer yer akıcı yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin son günü nedeniyle İDO gerekli önlemleri alarak sefer yapan 15 arabalı vapur sayısını 18'e çıkarttı. Araçlar, alanda beklemeksizin Topçulardan Eskihisara geçiş yaptı. Bayram tatilinin son gününde gece yarısından saat 16.00ya kadar hattan 12 bin 780 aracın geçiş yaptığı, gemilerin ise karşılıklı olarak bu saate kadar 290 sefer yaptığı bildirildi.

OTOGARDA YOĞUNLUK

İstanbullular, trafiğe takılmamak için dönüşlerini Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü gününe göre ayarladı. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüşler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.



Tatil dönüşünde trafikte olumsuz durumların yaşanmaması için belirli noktalarda trafik polisleri denetim yaptı.



Ekipler, sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.



Trafik yoğunluğunun yaşandığı köprü bağlantı yollarında ise elektronik levhalar aracılığıyla uyarılar yinelendi.

KRİTİK KESİŞME NOKTASI: KIRIKKALE

Tatilin son gününde 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yoğunluğa neden oldu.



Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Karayollarını açmak için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç sürmeleri konusunda da uyarıyor.



Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerleyebiliyor.



Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazalara anında müdahale edip, trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.



Öte yandan, 43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'den dün 85 binin üzerinde aracın geçtiği, bugün ise bu sayının daha da artacağı belirtildi.

UYARILARA RAĞMEN 112 ÖLÜ

BAKANLAR Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelenÿ159 kazada, toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00’den, bayramın dördüncü ve tatilin son günüÿolan 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarınaÿkadar toplam 159ÿkaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı. Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

* 25 Ağustos Cuma günü mesainin bittiği saat 18.00 sıralarındanÿsonra Bolu’da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla’da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya’da 2’şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta’da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

* 27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2’si Siirt’te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir’deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

* 28 Ağustos Pazartesi günü, 2’si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul’da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

* 29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli’de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu’da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat’ta 2’şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul’da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

* Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun’da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli’de 2’şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa’da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep’te 2’şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman’da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 2’nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya’da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü Adıyaman’da 5, Edirne ve Sinop’ta 2’şer,ÿMardin, Tokat,ÿDüzce, Isparta, Kayseri, Konya,ÿTekirdağ,ÿAğrı, Denizliÿve Aydın’da meydana gelen 17 kazada, 16 kişi öldü,ÿ46 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü ve 10 günlük tatilin son günü olanÿ4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarına kadar, Samsun, Aydın, Sinop, Mersin, Balıkesir, Antalya, Kütahya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kastamonu ve Hakkari’de meydana gelen 12 kazada iseÿ10 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı.