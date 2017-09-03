Tatilcilerin dönüş çilesi başladı... Bu güzergahlara dikkat

Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve turitsik bölgelere giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin 3. gününde başladı. Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına gelirken, Çanakkale feribot iskelesinde yaklaşık 2,5 kilometrelik kuyruk oluştu. Yarın akşam saatlerine kadar Çanakkale Boğazı geçişlerinde yoğunluğun sürmesi bekleniyor. Bayramda tatilcilerin akın ettiği Bodrum'da ise dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram dönüşü nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gerede-Karabük bağlantı yolundan itibaren trafikte yoğunluk var.

İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM Otoyolunda trafiği durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere viyadükleri ile Gültepe tünelleri arasında başlayan yoğunlukta araçlar ağır ağır ilerliyor.

Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan giden tatilcilerin dönüşü başladı. TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde yoğun trafik gözleniyor.

YALOVA'DAKİ TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ'NDE ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

ttatilciler, Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu.



Tatili il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle geçen yıllara göre kent merkezinden geçen karayollarında, trafik tıkanıklığı ve uzun araç kuyrukları oluşmadığı gözleniyor.

Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanırken, Osmangazi Köprüsü'nde ve bağlantı yollarında trafiğin akıcı olduğu görülüyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısı tedbir amacıyla 15'ten 17'ye çıkarıldı. İstanbullines da Eskihisar-Tavşanlı hattında 4 feribotla hizmet veriyor.

Tatilin son gününde artması beklenen yoğunluk sebebiyle olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA-İZMİR KARAYOLUNDA DÖNÜŞ ÇİLESİ

İzmir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını fırsat bilip,ÿBalıkesir’in sahil ilçeleriÿileÿEge sahillerine tatile giden vatandaşlar, erken dönüşe geçti. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolunda yoğunluğa neden oldu. Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM’den başlayarakÿ10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleriÿinsansız hava aracı drone ile belirleyip, müdahale etti.

Karayollarındaki yoğunluğun bu geceÿve yarın da devam etmesi bekleniyor.

EGE'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Ege Bölgesi'ndeki tatil merkezlerini İstanbul ve Ankara'ya bağlayan yollar üzerinde yer alan İzmir'in Bornova ilçesi ile Manisa'nın Yunusemre, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.



Aydın-İzmir Otoyolu çıkışıyla İzmir-İstanbul Karayolu arasında yer alan trafik ışıkları önünde uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlenirken, Manisa'da da Yunusemre ilçesindeki çevre yolu çıkışında araçların uzun süre beklediği görülüyor.

Manisa'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde de maddi hasarlı kazalar nedeniyle yer yer trafikte aksamalar yaşanıyor.

İzmir'den Ankara yönüne giden araçlar ise Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Kula ilçe girişlerinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Kritik bölgelerde uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını rahatlatmak için araçları yönlendiriyor.

İzmir ve Manisa'daki trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

SAKARYA TARAFINDA YOĞUNLUK

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ya da araç arızaları nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor



Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca gişeleri kesiminde bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu Anadolu Otoyolu'nda araçların ağır ilerlediği görüldü.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor. Otoyolda yoğunluğu gören sürücüler, Sapanca-İzmit karayoluna yönelince bu kesimde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzergahta yoğunluğun bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

BODRUM'DA UZUN ARAÇ TRAFİĞİ

Bayram tatili için Bodrum’a gelenler, bugünden itibaren geldikleri illere dönmeye başladı. Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı’nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu. İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas yönüne hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı’nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi. - Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)











ÇANAKKALE'DE 2,5 KM'LİK KUYRUK

Çanakkale’de, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de yollara düşen tatilcilerin kuyruk çilesi artarak devam ediyor. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi’nden dönüş yoluna geçti. Dün zaman zaman 1 kilometreyi bulan kuyruk, bugün ise yaklaşık 2,5 kilometreye ulaştı. Kuyrukta bekleyen tatilciler, yaklaşık 1,5 saattir kuyrukta beklediklerini ifade etti.

Trafikte aksama yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor..

TEM'DE YOĞUNLUK



Bayram dönüşü nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gerede-Karabük bağlantı yolundan itibaren trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri güzergahta oluşturdukları kontrol noktalarıyla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeye çalışıyor.

Ekipler sabit ve seyir halinde radarlı hız kontrolü uygulaması gerçekleştiriyor. Anadolu Otoyolu’nun Abann, Bolu Dağı Tüneli ve Kaynaşlı gişeleri arasında kurulan 87 kamera ile trafik 7/24 gözetleniyor.

BURSA-İZMİR KARAYOLUNDA DÖNÜŞ ÇİLESİ



KURBAN Bayramı tatilini Baıkesir’in sahil ilçeleri ile Ege sahillerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluga neden oldu. İzmir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını fırsat bilip, Balıkesir’in sahil ilçeleri ile Ege sahillerine tatile giden vatandaşlar, erken dönüşe geçti. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolunda yoğunluğa neden oldu. Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM’den başlayarak 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleri insansız hava aracı drone ile belirleyip, müdahale etti.



Karayollarındaki yoğunluğun bu geceve yarın da devam etmesi bekleniyor.