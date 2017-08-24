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Tatilcilere çok önemli uyarı: Yemek bile bulamazsınız! Ne otellerde ne restoranlarda yer yok!

Hürriyet Haber
24 Ağustos 2017 - 11:02Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:09

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Kuzey Ege'de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Edremit Bölgesi'nde oteller tamamen dolarken, Bozcaada'da sadece oteller değil restoranların bile dolduğu belirtiliyor.

Kurban Bayramı tatilinin uzaması hem tatilcileri, hem de turizmcileri sevindirdi. Bakanlar Kurulunda alınan tatil kararının ardından, sezonun son tatil fırsatını kaçırmak istemeyen tatilciler rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Akdeniz'in yanısıra Kuzey Ege'ye büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar, Ayvalık, Edremit ve Bozcaada'ya akın edecek.. Otel doluluklarının yüzde yüzü bulduğunu belirten turizmciler ise vatandaşların son dakikaya kalmamalarını, şans eseri rezervasyon iptali olursa yer bulabileceklerini vurguluyorlar.

Turizmciler ancak rezervasyon iptali olursa, otellerde boş oda bulunabileceğini ifade ediyor.

Habertürk'ün haberine göre; Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Fahri Bulut ise, son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Bozcaada'da tüm otellerin dolduğunu, büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade etti.

"ZOR DURUMDA KALABİLİRSİNİZ"

Bulut, " Bozcaada genelinde neredeyse tüm oteller yüzde 100 doldu. Bayramda yer bulmak imkansız gibi bir şey, ama olur da biri rezervasyonunu iptal ederi oda boşalır, ancak o şekilde yer bulabilirsiniz. Takip etmekte, şansınızı denemekte fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında Kurban Bayramı dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Tatilin 10 güne çıkarılması biz turizmcilerin yüzünü güldürdü. Otellerimizin yanı sıra, Bozcaada'ya ulaşım sağlayan GESTAŞ feribotlarında hatta restaurantlarda bile zor yer bulunuyor. Benim tavsiyem, Bozcaada'ya gelmeden önce, hem GESTAŞ'tan randevu almanız, hem de yemek yiyeceğiniz restaurantlardan rezerve yaptırmanız... Yoksa, zor durumda kalabilirsiniz." dedi.

Etiketler: kurban bayramı tatili , bayram tatili , otel doluluk oranı
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