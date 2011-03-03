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Tatilciler artÄ±yor

03.03.2011 - 16:29 | Son GÃ¼ncelleme:

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Kruvaziyer seyahatine Ã§Ä±kan TÃ¼rk tatilcilerin sayÄ±sÄ± son bir yÄ±lda yÃ¼zde 40 artÄ±p 38 binâ€™e ulaÅŸtÄ±. Bu yaz Ä°stanbulâ€™dan Ege ve Akdenizâ€™e dÃ¼zenli sefer yapacak gemi sayÄ±sÄ± beÅŸe Ã§Ä±kacak. Ä°zmirâ€™den de iki geminin katÄ±lmasÄ±yla vizesiz Yunan AdalarÄ± turlarÄ±ndan yararlanan tatilcilerde yÃ¼zde 150â€™ye varan artÄ±ÅŸ bekleniyor. SektÃ¶r lideri Royal Caribbean, kasÄ±mda Ä°stanbulâ€™dan ABD ve Brezilyaâ€™ya uzanan turlar baÅŸlatÄ±yor.Â Â

Ä°NDÄ°RÄ°MLERE DÄ°KKAT

Bu yÄ±l gemilerin talebi karÅŸÄ±lamakta zorlanmasÄ±, uÃ§ak bileti fiyatlaHÃ¼rriyetrÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle BaltÄ±k, NorveÃ§ turlarÄ±nÄ±n fiyatlarÄ± yÃ¼zde 15â€™e varan oranda arttÄ±.

Karayiplerâ€™de gemi sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ±, Avustralya, Yeni Zelanda bÃ¶lgesinde ise sel haberlerinin olumsuz etkisi sÃ¼rpriz indirimlere neden oldu. Royal Caribbean, MSC Cruises gibi sektÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k firmalarÄ± uluslararasÄ± web sitelerinde AmerikalÄ± gezginler iÃ§in gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 65 dolara ya da dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 299 dolara Karayip turlarÄ± sunuyor. Yunan AdalarÄ±â€™nda bugÃ¼n sona erecek erken rezervasyonlar yÃ¼zde 30â€™a yakÄ±n indirim avantajÄ± saÄŸlÄ±yor. Ancak gerÃ§ek sÃ¼rpriz altÄ± yÄ±ldÄ±zlÄ± gemilerde yaÅŸanÄ±yor.

GeÃ§en yÄ±l 8 bin Euroâ€™dan satÄ±lan altÄ± gecelik Akdeniz turlarÄ±nÄ±n fiyatÄ±, 2 bin Euroâ€™ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã–zellikle Ege, BatÄ± Akdeniz turlarÄ±ndaki cazip fiyatlar bu yÄ±l erken rezervasyonlarda Ã¶nemli bir hareketliliÄŸe neden oldu.

BirÃ§ok firma yÄ±lÄ±n ilk altÄ± haftasÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 50 talep artÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bunda seyahat sigortasÄ±nÄ±n da Ã¶nemli etkisi oldu.

KAÅžÄ°FLERE, GURMELERE Ã–ZEL TEMATÄ°K TURLAR

PopÃ¼ler rotalar sÄ±ralamasÄ± geÃ§en yÄ±l da deÄŸiÅŸmedi. TÃ¼rk gezginler sÄ±rasÄ±yla en Ã§ok Yunan AdalarÄ±, BatÄ± Akdeniz - Adriyatik, BaltÄ±k - NorveÃ§ FiyordlarÄ± rotasÄ±nÄ± tercih etti.

Karayipler, Latin Amerika rotalarÄ±nda geÃ§en yÄ±llara oranla artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±rken, Avustralyaâ€™da kruvaziyer gezisine Ã§Ä±kanlarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±.

Nadir gidilen bÃ¶lgelerden Antarktika turlarÄ± ise son iki yÄ±lda popÃ¼lerleÅŸti.

Bu yÄ±l yeni temalar, rotalar arayan gezginler iÃ§in seÃ§enekler Ã§oÄŸaldÄ±. Royal Caribbean, bu yÄ±l yaz sonunda Akdenizâ€™den Amerikaâ€™ya Ã§ekeceÄŸi iki gemisine kasÄ±m ayÄ±nda Ä°stanbul Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± Miami ve Brezilya seferi yaptÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.

26 gÃ¼nde okyanus aÅŸmayÄ± hayal eden gezginlere gÃ¼n doÄŸdu.

Setur, National Geographicâ€™in dÃ¼nya denizlerinde dolaÅŸan macera ve keÅŸif gemileriyle Ã¶zel bir anlaÅŸma yaptÄ±.

Kruvaziyerle tatili seÃ§en TÃ¼rklerin sayÄ±sÄ± 2005â€™ten bu yana yÄ±lda ortalama yÃ¼zde 20 artÄ±yor. Vizesiz Yunan AdalarÄ± turlarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, gemi tatiline yÃ¶nelimi hÄ±zlandÄ±rdÄ±. 2000â€™lerin baÅŸÄ±nda yÄ±lda beÅŸ bin kiÅŸi kruvaziyer tatili yaparken, 2010â€™da sadece nehir turlarÄ±nÄ± seÃ§enlerin sayÄ±sÄ± bile bu rakamÄ± aÅŸtÄ±. SayÄ±larÄ± henÃ¼z bir elin parmaklarÄ± kadar olsa da, yÄ±lÄ±n 100 gÃ¼nÃ¼nÃ¼ farklÄ± rotalardaki kruvaziyerlerde geÃ§iren, hatta dÃ¼nya turu yapan tatilciler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GeÃ§en yÄ±l en bÃ¼yÃ¼k talep artÄ±ÅŸÄ± vizesiz Yunan AdalarÄ± turlarÄ±nda yaÅŸandÄ±. 2009â€™da 7500 kiÅŸi bu turlara katÄ±lÄ±rken, 2010â€™da toplam 16 bin kiÅŸi Yunan AdalarÄ±â€™nda kruvaziyer seyahati yaptÄ±. Bu yÄ±l gemilerin kapasitesi bÃ¼yÃ¼dÃ¼, sefer sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. Tura Turizmâ€™in kiraladÄ±ÄŸÄ± Horizon, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s bandralÄ± Louisâ€™in Cristal gemileriyle Ä°stanbulâ€™dan, Apexâ€™in kiraladÄ±ÄŸÄ± Ocean Majestic ve Louisâ€™in Majesty gemisiyle Ä°zmirâ€™den yapÄ±lacak seferlere yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Yunan AdalarÄ±â€™nda rekabetin artmasÄ±, bu yÄ±l 3-4 gece konaklamalÄ± turlara alternatif olarak 7 gecelik seferleri gÃ¼ndeme getirdi. Temmuzda Tura Turizm, Ä°stanbulâ€™dan, Apex ise Ä°zmirâ€™den sefere koyacaÄŸÄ± ek gemiyle 7 gecelik turlar dÃ¼zenleyecek.

Ä°STANBUL MERKEZ OLUYOR

Bu yÄ±lÄ±n en Ã¶nemli geliÅŸmesi, BatÄ± Akdeniz ve Yunan AdalarÄ± turlarÄ±nda Ä°stanbulâ€™un Ã¶nemli limanlarÄ±ndan biri haline gelmesi. GeÃ§en yÄ±la kadar uluslararasÄ± kruvaziyer firmalarÄ±nÄ±n Ä°stanbulâ€™dan Ã§Ä±kÄ±p, turunu yine Ä°stanbulâ€™da tamamlayan gemilerinin sayÄ±sÄ± Ã¼Ã§ken, bu yÄ±l beÅŸe yÃ¼kseldi. Yunan AdalarÄ± turlarÄ± da eklendiÄŸinde KarakÃ¶y LimanÄ± 2011â€™de tarihinin en yoÄŸun yazÄ±nÄ± yaÅŸayacak. SektÃ¶r bu geliÅŸmeyi THYâ€™nin uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmesine, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ global reklam kampanyasÄ±nÄ±n dÃ¼nyada yarattÄ±ÄŸÄ± olumlu izlenime baÄŸlÄ±yor. GeliÅŸme, TÃ¼rk tatilcilere uÃ§ak masrafÄ±na girmeden kruvaziyer seyahatine Ã§Ä±kma fÄ±rsatÄ± sunarken, kentin turizm potansiyelini de olumlu yÃ¶nde etkiliyor. Acenta yetkilileri Rusya, Suriye, GÃ¼rcistan, Dubaiâ€™den gelen taleplerde Ã¶nemli artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â Â

Son yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼me ivmesi kruvaziyer piyasasÄ±nÄ± bile geride bÄ±rakan nehir turlarÄ± 2010â€™da da popÃ¼lerliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Volgaâ€™da bu yÄ±l gemilerin yÄ±ldÄ±z sayÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi Rusya rotasÄ±na yeni soluk getirirken, daha lÃ¼ks gemilerin sefer yaptÄ±ÄŸÄ± Tuna, Ren rotasÄ±na raÄŸbet arttÄ±. UzakdoÄŸuâ€™da Ã‡inâ€™in Yang Ze rotasÄ±na, Vietnam, KamboÃ§yaâ€™yÄ± iÃ§eren Mekong Nehri alternatifi eklendi.

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