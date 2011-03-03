Tatilciler artÄ±yor

Ä°NDÄ°RÄ°MLERE DÄ°KKAT



Bu yÄ±l gemilerin talebi karÅŸÄ±lamakta zorlanmasÄ±, uÃ§ak bileti fiyatla rÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle BaltÄ±k, NorveÃ§ turlarÄ±nÄ±n fiyatlarÄ± yÃ¼zde 15â€™e varan oranda arttÄ±.



Karayiplerâ€™de gemi sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ±, Avustralya, Yeni Zelanda bÃ¶lgesinde ise sel haberlerinin olumsuz etkisi sÃ¼rpriz indirimlere neden oldu. Royal Caribbean, MSC Cruises gibi sektÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k firmalarÄ± uluslararasÄ± web sitelerinde AmerikalÄ± gezginler iÃ§in gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 65 dolara ya da dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 299 dolara Karayip turlarÄ± sunuyor. Yunan AdalarÄ±â€™nda bugÃ¼n sona erecek erken rezervasyonlar yÃ¼zde 30â€™a yakÄ±n indirim avantajÄ± saÄŸlÄ±yor. Ancak gerÃ§ek sÃ¼rpriz altÄ± yÄ±ldÄ±zlÄ± gemilerde yaÅŸanÄ±yor.



GeÃ§en yÄ±l 8 bin Euroâ€™dan satÄ±lan altÄ± gecelik Akdeniz turlarÄ±nÄ±n fiyatÄ±, 2 bin Euroâ€™ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ã–zellikle Ege, BatÄ± Akdeniz turlarÄ±ndaki cazip fiyatlar bu yÄ±l erken rezervasyonlarda Ã¶nemli bir hareketliliÄŸe neden oldu.

BirÃ§ok firma yÄ±lÄ±n ilk altÄ± haftasÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 50 talep artÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bunda seyahat sigortasÄ±nÄ±n da Ã¶nemli etkisi oldu.



KAÅžÄ°FLERE, GURMELERE Ã–ZEL TEMATÄ°K TURLAR



PopÃ¼ler rotalar sÄ±ralamasÄ± geÃ§en yÄ±l da deÄŸiÅŸmedi. TÃ¼rk gezginler sÄ±rasÄ±yla en Ã§ok Yunan AdalarÄ±, BatÄ± Akdeniz - Adriyatik, BaltÄ±k - NorveÃ§ FiyordlarÄ± rotasÄ±nÄ± tercih etti.



Karayipler, Latin Amerika rotalarÄ±nda geÃ§en yÄ±llara oranla artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±rken, Avustralyaâ€™da kruvaziyer gezisine Ã§Ä±kanlarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±.

Nadir gidilen bÃ¶lgelerden Antarktika turlarÄ± ise son iki yÄ±lda popÃ¼lerleÅŸti.



Bu yÄ±l yeni temalar, rotalar arayan gezginler iÃ§in seÃ§enekler Ã§oÄŸaldÄ±. Royal Caribbean, bu yÄ±l yaz sonunda Akdenizâ€™den Amerikaâ€™ya Ã§ekeceÄŸi iki gemisine kasÄ±m ayÄ±nda Ä°stanbul Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± Miami ve Brezilya seferi yaptÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.

26 gÃ¼nde okyanus aÅŸmayÄ± hayal eden gezginlere gÃ¼n doÄŸdu.



Setur, National Geographicâ€™in dÃ¼nya denizlerinde dolaÅŸan macera ve keÅŸif gemileriyle Ã¶zel bir anlaÅŸma yaptÄ±.