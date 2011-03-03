Tatilciler artÄ±yor

Kruvaziyer seyahatine Ã§Ä±kan TÃ¼rk tatilcilerin sayÄ±sÄ± son bir yÄ±lda yÃ¼zde 40 artÄ±p 38 binâ€™e ulaÅŸtÄ±. Bu yaz Ä°stanbulâ€™dan Ege ve Akdenizâ€™e dÃ¼zenli sefer yapacak gemi sayÄ±sÄ± beÅŸe Ã§Ä±kacak. Ä°zmirâ€™den de iki geminin katÄ±lmasÄ±yla vizesiz Yunan AdalarÄ± turlarÄ±ndan yararlanan tatilcilerde yÃ¼zde 150â€™ye varan artÄ±ÅŸ bekleniyor. SektÃ¶r lideri Royal Caribbean, kasÄ±mda Ä°stanbulâ€™dan ABD ve Brezilyaâ€™ya uzanan turlar baÅŸlatÄ±yor.Â Â
Ä°NDÄ°RÄ°MLERE DÄ°KKAT
BirÃ§ok firma yÄ±lÄ±n ilk altÄ± haftasÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 50 talep artÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bunda seyahat sigortasÄ±nÄ±n da Ã¶nemli etkisi oldu.
Nadir gidilen bÃ¶lgelerden Antarktika turlarÄ± ise son iki yÄ±lda popÃ¼lerleÅŸti.
26 gÃ¼nde okyanus aÅŸmayÄ± hayal eden gezginlere gÃ¼n doÄŸdu.
Kruvaziyerle tatili seÃ§en TÃ¼rklerin sayÄ±sÄ± 2005â€™ten bu yana yÄ±lda ortalama yÃ¼zde 20 artÄ±yor. Vizesiz Yunan AdalarÄ± turlarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, gemi tatiline yÃ¶nelimi hÄ±zlandÄ±rdÄ±. 2000â€™lerin baÅŸÄ±nda yÄ±lda beÅŸ bin kiÅŸi kruvaziyer tatili yaparken, 2010â€™da sadece nehir turlarÄ±nÄ± seÃ§enlerin sayÄ±sÄ± bile bu rakamÄ± aÅŸtÄ±. SayÄ±larÄ± henÃ¼z bir elin parmaklarÄ± kadar olsa da, yÄ±lÄ±n 100 gÃ¼nÃ¼nÃ¼ farklÄ± rotalardaki kruvaziyerlerde geÃ§iren, hatta dÃ¼nya turu yapan tatilciler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
GeÃ§en yÄ±l en bÃ¼yÃ¼k talep artÄ±ÅŸÄ± vizesiz Yunan AdalarÄ± turlarÄ±nda yaÅŸandÄ±. 2009â€™da 7500 kiÅŸi bu turlara katÄ±lÄ±rken, 2010â€™da toplam 16 bin kiÅŸi Yunan AdalarÄ±â€™nda kruvaziyer seyahati yaptÄ±. Bu yÄ±l gemilerin kapasitesi bÃ¼yÃ¼dÃ¼, sefer sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. Tura Turizmâ€™in kiraladÄ±ÄŸÄ± Horizon, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s bandralÄ± Louisâ€™in Cristal gemileriyle Ä°stanbulâ€™dan, Apexâ€™in kiraladÄ±ÄŸÄ± Ocean Majestic ve Louisâ€™in Majesty gemisiyle Ä°zmirâ€™den yapÄ±lacak seferlere yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Yunan AdalarÄ±â€™nda rekabetin artmasÄ±, bu yÄ±l 3-4 gece konaklamalÄ± turlara alternatif olarak 7 gecelik seferleri gÃ¼ndeme getirdi. Temmuzda Tura Turizm, Ä°stanbulâ€™dan, Apex ise Ä°zmirâ€™den sefere koyacaÄŸÄ± ek gemiyle 7 gecelik turlar dÃ¼zenleyecek.
Ä°STANBUL MERKEZ OLUYOR
Bu yÄ±lÄ±n en Ã¶nemli geliÅŸmesi, BatÄ± Akdeniz ve Yunan AdalarÄ± turlarÄ±nda Ä°stanbulâ€™un Ã¶nemli limanlarÄ±ndan biri haline gelmesi. GeÃ§en yÄ±la kadar uluslararasÄ± kruvaziyer firmalarÄ±nÄ±n Ä°stanbulâ€™dan Ã§Ä±kÄ±p, turunu yine Ä°stanbulâ€™da tamamlayan gemilerinin sayÄ±sÄ± Ã¼Ã§ken, bu yÄ±l beÅŸe yÃ¼kseldi. Yunan AdalarÄ± turlarÄ± da eklendiÄŸinde KarakÃ¶y LimanÄ± 2011â€™de tarihinin en yoÄŸun yazÄ±nÄ± yaÅŸayacak. SektÃ¶r bu geliÅŸmeyi THYâ€™nin uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmesine, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ global reklam kampanyasÄ±nÄ±n dÃ¼nyada yarattÄ±ÄŸÄ± olumlu izlenime baÄŸlÄ±yor. GeliÅŸme, TÃ¼rk tatilcilere uÃ§ak masrafÄ±na girmeden kruvaziyer seyahatine Ã§Ä±kma fÄ±rsatÄ± sunarken, kentin turizm potansiyelini de olumlu yÃ¶nde etkiliyor. Acenta yetkilileri Rusya, Suriye, GÃ¼rcistan, Dubaiâ€™den gelen taleplerde Ã¶nemli artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â Â
Son yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼me ivmesi kruvaziyer piyasasÄ±nÄ± bile geride bÄ±rakan nehir turlarÄ± 2010â€™da da popÃ¼lerliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Volgaâ€™da bu yÄ±l gemilerin yÄ±ldÄ±z sayÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi Rusya rotasÄ±na yeni soluk getirirken, daha lÃ¼ks gemilerin sefer yaptÄ±ÄŸÄ± Tuna, Ren rotasÄ±na raÄŸbet arttÄ±. UzakdoÄŸuâ€™da Ã‡inâ€™in Yang Ze rotasÄ±na, Vietnam, KamboÃ§yaâ€™yÄ± iÃ§eren Mekong Nehri alternatifi eklendi.
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