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    Tatilci polis tatilci hırsızı yakaladı

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    28 Temmuz 2017 - 22:35Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 22:36

    BOLU Abant'ta 5 yıldızlı bir otelde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda polisi 3 yıldır peşlerinde koşturan 3 hırsız, aileleri ve dadıları ile birlikte tatil yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

    Otele kayıt yaptırırken sahte kimlik kullandıkları öğrenilen şüpheliler Orhan G.(23), Vedat G.(32) ve Eren A.(29) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Şüphelilerin mart ayında Üsküdar'da inşaat işleriyle uğraşan bir işadamının evinden içinde 800 bin dolar bulunan kasanın çalınması olayının da failleri olduğu tespit edildi.

    Polis şüphelilerle ilgili 27 ayrı ev hırsızlığı ile 4 ayrı oto hırsızlığı suçlarından işlem yaptı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtlarının bulunduğu ayrıca kesinleşmiş hapis cezası aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir arkadaşının üzerine kayıtlı olan ve piyasa değeri 400 bin liralık otomobiline hırsızlık parasıyla alındığı değerlendirilerek el kondu. Şüphelilerin kendileriyle aynı otelde ailesiyle birlikte tatil yapan bir polis memurunun dikkati sayesinde yakalandığı belirtildi.

    Etiketler: hırsızlık , Abant , gazetehaberleri
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