"Tatil, turizm için olumlu olur"

BAYRAM 10 GÜN OLABİLİR

“(Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı) Şu anda tabii hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80’i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette. Bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı’nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum.

(Almanya’dan milletvekillerinin 8 Eylül’de Konya’daki üste görevli Alman askerleri ziyareti) “NATO çerçevesi içerisinde, Almanya’nın bu talebine NATO ile görüşmelerimizi yaparak olumlu bir yaklaşım sergiledik. Bu tabii bir İncirlik olayı değil. Daha farklı bir olay. Bu çerçevede başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız süreci yönetiyorlar. Şu anda da olumlu istikamette devam ediyor.

NÜKLEER SİLAHLANMA TEHDİDİ

(ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginliğin uluslararası piyasaları etkilediği, Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği) Doğrusu ben bizim piyasalarımızı etkileyeceğini düşünmüyorum. Nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin, burada nükleer silahlanmayla birbirlerini tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Gelişmemiş veya zayıf ülkelere nükleer silahlanmada fırsat vermeyenler, gücü ellerine alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanmanın gayreti içerisinde oluyorlar. ‘Senin olsun ama bir diğerinin olmasın’, bunu anlamak mümkün değil. Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaştı. 3 ülke var ki bunların ciddi bir gücü var. Tehditte ön oluyorlar. Temenni ederiz ki Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez.

CİLVEGÖZÜ’NÜ AÇIK TUTACAĞIZ

(Suriye sınırındaki Cilvegözü kapısı ve karşısındaki İdlib’deki gelişmeler) Biz insani yardım konusunda hep başı çektik. Ancak bu konu ne yazık ki insani yardımdan çıkıp adeta bir silahlanma süreci içerisinde. Şu anda biz insani yardıma yine varız. O noktada Cilvegözü’nü açık tutacağız ama bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesaire... Fakat iş silah gibi vesaire, bu tür şeylere müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib’de ise görüşmelerimiz devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuda Rusya ile bu görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada yine İran’la görüşmeler yapılıyor ve İdlib’le ilgili de Moskova görüşmeleri olumlu cereyan etti. Güvenli bölge vesaire bunların da bu değerlendirmede yer alması halinde İdlib’i süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum.”