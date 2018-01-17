"Tatil öğrencilerin zaman bulamadıkları tutkuları için bir fırsat"

Seferoğlu, bilgi odaklı bir ölçme değerlendirme sürecini yansıtan karne notlarına bakılarak çocuklarda ‘notun neyse sen de osun’ hissi uyandırılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Ailelerin, çocuklarının gösterdikleri çabayı takdir etmeleri, yaşamlarında ve kariyerlerinde üretken, iyi dünya vatandaşları olmaları için her türlü ortamı, fırsatı ve desteği sunmaları gerektiğini vurgulayan Seferoğlu, çocukların öğrenme tutkusunun böylece canlı tutulacağını söyledi.

"ÇOCUKLAR ÖZGÜR BIRAKILMALI VE DESTEKLENMELİ"

Çocukların, gelecekte karşılaşacakları çok çeşitli problemleri çözmeye hazır yetiştirilmesinin önemini anlatan Seferoğlu, bunun bilgi temelli bir yaklaşımla değil, eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılığın desteklendiği bir ortamda mümkün olacağını vurguladı.

Seferoğlu, çocukların, öğrenmeye ve düşünmeye değer veren, yaşam boyu öğrenen, sosyal sorumluluğu ve çevre farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmeleri için sadece öğretmenlere değil aileye ve topluma da görev düştüğünün altının çizdi.

Çocukların yarı yıl tatilinde merak ve öğrenme tutkularının peşinden gitmeleri için özgür bırakılmaları ve desteklenmeleri gerektiğini belirten Seferoğlu, "Tatil dönemi, öğrencilerimizin, aslında çok yapmak istedikleri ama okul temposundan zaman bulamadıkları ne tutkuları varsa onların peşinden koşmaları için güzel bir fırsat" dedi.