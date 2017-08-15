MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Tatil merkezinde ortalık karıştı, jandarma havaya ateş açtı

    Tatil merkezinde ortalık karıştı, jandarma havaya ateş açtı

    İHA
    15 Ağustos 2017 - 20:35Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 21:00

     İzmir'in Çeşme ilçesinde Gücücek Koyu'ndaki tatil merkezine konteyner konulmak istenmesi kargaşaya yol açınca, jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti.

    Çeşme ilçesinde, çevresinde 8 site bulunan Gücücek Koyu'nda bin 975 metrelik alanı kiralayan şirketin, sahil kıyısını ördüğü taş duvarlar ve duvarların üzerine yaptığı hasır paravanlarla kapatması, sezon başından bu yana çevre sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor.

    İSYAN ETTİLER

    8 sitede bulunan 416 konut sahibi, yaz aylarında kullandığı sahilin Beach Club olarak kiraya verilmesi ve sahil kesiminde denize girebilecekleri çok az miktarda bir alanın kalması üzerine çeşitli makamlara çok sayıda dilekçelerle itirazlarını iletti.

    Tatil merkezinde ortalık karıştı, jandarma havaya ateş açtı

    İddialara göre, Çeşme Belediyesinin de sezon başında iki kez mühürlediği ve yıkım kararı verdiği Beach Club'ta mühürde sökülünce bu durum sakinlerin tepkisine yol açtı. Son olarak plaja konteyner konulmak istenmesi, çevre sakinlerinin isyan ettirdi.

    JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Öte yandan, Gücücek Koyu'na getirilen konteynerlerin sahile indirilmesi sırasında toplanan çevre sakinleri Beach Club'ın önünde toplanarak durumu protesto etti. Çevre sakinleri ile işletmeciler arasındaki sert tartışma bir süre sonra itişip kakışmaya dönüşünce ortamda gerildi.

    Tatil merkezinde ortalık karıştı, jandarma havaya ateş açtı

    Durumu kontrol etmeye çalışan jandarma, havaya ateş açarak müdahale etti. Tepkiler üzerine, plaja indirilen konteyner, geri alınarak yol kıyısına konuldu.

    KAYMAKAM'A ÇIKTILAR

    Site sakinleri, olayların ardından da Çeşme Kaymakamlığına giderek Kaymakam Hacı Mehmet Kara ile hükümet binasındaki konferans salonunda bir araya geldi. 8 siteden gelen temsilciler, Kaymakam Kara'ya Gücücek Koyunda yaşananları aktardı. Kaymakam Kara da, yasal sürecin devam ettiğini belirterek, sürecin sonuçlanması durumunda gecikmeksizin alınan kararın uygulanacağını ifade etti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: jandarma , çeşme , tatil , konteyner
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri