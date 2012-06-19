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Tatil iÃ§in UÃ§ak Bileti mi LazÄ±m?

19.06.2012 - 09:16 | Son GÃ¼ncelleme:

KapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±p boÅŸuna kendinizi yormayÄ±n. Gelin Aerobilet'e uÃ§ak biletinizi kolayca satÄ±n alÄ±n.

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Aerobilet'te tÃ¼m havayollarÄ±nÄ±n uÃ§uÅŸ tarifelerini ve fiyatlarÄ±nÄ± bir arada bulabilir, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak kolayca satÄ±n alabilirsiniz.

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Aerobilet'te tÃ¼m tarifeli uÃ§uÅŸlarÄ±n yanÄ±nda hiÃ§bir yerde bulamayacaÄŸÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli havayollarÄ±nÄ±n biletlerini, Avrupa, Rusya ve BDT Ã¼lkeleri iÃ§in ucuz uÃ§uÅŸ fÄ±rsatlarÄ±nÄ± bulabilir ve satÄ±n alabilirsiniz.

KREDÄ° KARTINA TAKSÄ°T Ä°MKANI

Aerobilet'ten uÃ§ak biletlerinizi kredi kartÄ±nÄ±zla taksitle satÄ±n alabilir ve bÃ¼tÃ§enizi rahatlatabilirsiniz.

YURT DIÅžI UÃ‡AK BÄ°LETLERÄ°NDE ÃœCRETSÄ°Z REZERVASYON Ä°MKANI

Aerobilet'te yurt dÄ±ÅŸÄ± biletlerinizi satÄ±n almadan Ã¶nce rezerve edebilir bÃ¶ylelikle vize, pasaport gibi problemlerden kaynaklanan sorunlarda uÃ§ak biletinizi kolayca iptal edebilirsiniz.

KOLAY VE HIZLI BÄ°LET ALMA

Aerobilet'ten bilet almak Ã§ok kolay ve hÄ±zlÄ±dÄ±r. Ä°ki adÄ±mda hÄ±zlÄ±ca uÃ§ak biletinizi satÄ±n alabilir, vaktinizi boÅŸuna harcamamÄ±ÅŸ olursunuz.

GÃœVENLÄ° ALIÅžVERÄ°Åž

Aerobilet'te tÃ¼m satÄ±n alma iÅŸlemleri SSL ve 3D Secure gÃ¼venlik yÃ¶ntemleri kullanÄ±larak yapÄ±lÄ±r. GÃ¼ven iÃ§inde aklÄ±nÄ±z arkada kalmadan uÃ§ak biletinizi satÄ±n alabilirsiniz.

SMS VE E-POSTA UYARISI

Aerobilet'ten uÃ§ak biletinizi satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bilet bilgileriniz size SMS ve E-posta yoluyla hemen gÃ¶nderilir. BÃ¶ylelikle satÄ±n alma iÅŸleminizin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kolaylÄ±kla kontrol edebilirsiniz.

7 GÃœN 24 SAATÂ DESTEKÂ

Biletinizi almadan Ã¶nce ya da aldÄ±ktan sonra tÃ¼m sorularÄ±nÄ±z iÃ§in Aerobilet destek hattÄ±nÄ± arayabilir, kolayca bilet iptal ve deÄŸiÅŸiklik iÅŸlemlerinizi gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

AEROBÄ°LET'TEN UÃ‡AK BÄ°LETÄ°NÄ°ZÄ° ALMAK Ä°Ã‡Ä°N HEMEN TIKLAYINIZ.

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