Y─▒l 1948. G├╝nlerden 1 May─▒s... Rotatifler, T├╝rk bas─▒n tarihine damgas─▒n─▒ vuracak H├╝rriyet i├žin d├Ân├╝yor ve T├╝rkiyeyeni bir gazeteye uyan─▒yor.

1 May─▒s 1948ÔÇÖde okuyucusuyla bulu┼čan H├╝rriyet, ilk g├╝nden bu yana "Tarafs─▒z ve kayna─č─▒ndan do─čru haber" ilkesinden ├Âd├╝n vermeksizin yay─▒n ya┼čam─▒n─▒ s├╝rd├╝rmekte, sekt├Âr├╝n├╝n ├Ânc├╝ ve ├Ârnek gazetesi konumunu daha da ├Âteye g├Ât├╝rerek k├╝resel bir medya markas─▒ olma iddias─▒yla gelece─če uzanmaktad─▒r.

O g├╝nden bug├╝ne, ilk g├╝nk├╝ heyecan─▒ yitirmeden, "her sabah yeni bir g├╝n ba┼člar ve rotatifler d├Âner" anlay─▒┼č─▒yla kurumsalla┼čan H├╝rriyet, bug├╝n T├╝rkiyeÔÇÖnin en ├žok okunan gazetelerinden biri ve ├žok sesli bir toplumun aynas─▒d─▒r. Birkitle gazetesi olarak, T├╝rkiyeÔÇÖnin en ├╝cra k├Â┼česindeki kahvehanelerden, ev kad─▒nlar─▒n─▒n mutfa─č─▒na dek geni┼č bir okur kitlesiyle bulu┼čmakta, bas─▒l─▒ gazetesiyle her g├╝n 1,4 milyon kiÔÇő┼čiye ula┼čmaktad─▒r. K├╝reselle┼čen d├╝nya, de─či┼čen gazetecilik anlay─▒┼č─▒ ├žer├ževesinde her platformda okurlar─▒ ve payda┼člar─▒yla ileti┼čim halinde olmay─▒ ilke edinenH├╝rriyet bas─▒l─▒ gazetenin yan─▒ s─▒ra web-cep- tabletÔÇÖden de g├╝nde milyonlarca ki┼čiye eri┼čmekte, ÔÇőÔÇőÔÇő68.y─▒l─▒nda g├╝nl├╝kortalama 3.ÔÇő3 milyon ziyaret├žiye ula┼čmaktad─▒r.