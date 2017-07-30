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    Tatil dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

    Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
    30 Temmuz 2017 - 09:06Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 09:07

    KONYA’nın Seydişehir İlçesi’nde tatilden dönenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı, 2 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

    Kaza, Antalya karayolu Alacabel mevkiinde meydana geldi. Tatil yaptıkları Antalya’dan, Isparta’nın Şarkikaraağaç İlçesi’ne gitmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu 20 yaşındaki Ebru Bayram yönetimindeki 07 GVV 85 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

    Kayalara çarparak duran, paramparça olan otomobildeki 47 yaşındaki Seher Bayram ile Alman vatandaşı 20 yaşındaki Gamze Bayram öldü, Ebru ve Kenan Bayram ise yaralandı.

    Kazanın ardından olay yerine polis, iftaiye, sağlık ekipleriÿsevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazada ölenlerin cesetleri, saatler süren çalışmaların ardından güçlükle yola çıkartılarak morga götürüldü.

    Etiketler: KAZA , Konya , gamze bayram
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