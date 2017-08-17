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    Tatil dönüşü 5 kilometrelik işkence!

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 20:28Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 20:58

    YAZ tatillerini anavatanda geçirip yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı. Karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyen araç sürücüleri,gümrük sahası dışında yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştururken, son 3 günde yaklaşık 10 bin aracın çıkış işlemi yapıldı.

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    • Tatil dönüşü yoğunluğu
    • Tatil dönüşü yoğunluğu
    • Tatil dönüşü yoğunluğu
    • Tatil dönüşü yoğunluğu

    Avrupa'da yaşayan Türkler, anavatanda geçirdikleri yaz tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüşlerini sürdürürken, sınır kapılarında da araç yoğunluğu arttı. Yaşadıkları ülkelere gitmek için karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısını tercih edenler gümrük sahasını tamamen doldururken, dışarı taşan araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreyi geçti. Bulgaristan'ın işlemleri yavaş yapması nedeniyle gurbetçiler çıkış yapmak için saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Memleketlerinde yaz tatillerini en iyi şekilde geçirdiklerini anlatan Şaban Erdem, Almanya’ya dönmek için yola çıktıklarını belirterek, "İlk defa bu kadar uzun bir konvoy gördüm. Bunda vatandaşlarımızın da kabahati var. Hepsi aynı anda gümrüklere doluşuyor. 45 senedir gidip geliyorum, yollarda bu kadar kuyruk olmazdı" dedi.

    KUYRUKTA BEKLİYORUZ

    Kuyrukta bekleyen sürücülerden Erdem Kelter, "Sabah 9’dan bu yana yoldayız ve kuyrukta bekliyoruz. Kimse bilgi vermiyor, biz de mecburen kuyruğun erimesini bekliyoruz. Ben Hollanda’da yaşıyorum, Türkiye’de tatil çok güzel geçti. Dönüş yolunda tatil rezil oldu. En az 4-5 saat daha Bulgaristan sınırından geçmek için bekleyeceğiz"diye konuştu. Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşadığını ifade eden Ayten Kocaoğlu ise kuyrukta beklemenin zor olduğunu ancak Türkiye’yi çok özledikleri için dert edinmediklerini söyledi. Kocaoğlu, "Tatili yaptık ama şu anda kuyrukta bekliyoruz. Sırada çok sıkılınca hava almak için yürüdüm. Eşim araçta bekliyor, ama her şeye rağmen Türkiye’de olmaktan mutluyum. Sırada beklemekten sıkılmadım. Kuyrukta çok sıkılanları görüyorum ama Türkiye’yi o kadar özledik ki, kuyrukta beklemeye değer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    SON 3 GÜNDE 10 BİN ARAÇ

    Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göresadece Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan son 3 günde 9 bin 963 aracın çıkış işlemi yapıldı. Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda ise 3 günde 3 bin 855 araç çıkış yaptı.

     

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    Etiketler: kapıkule , sınır kapısı , tatil
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