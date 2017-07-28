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    Tatil cennetinde korkutan yangın!

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 14:22Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 14:22

    Antalya Side’de otellerin yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, heyecanlı anlar yaşattı. Kaldıkları otelin balkonlarına çıkan turistler cep telefonlarıyla yangının fotoğraf ve görüntülerini çekti.

    Manavgat’ın Side Mahallesi’nde bulunan Kumköy Jandarma Karakolu ve Hera Otel arasında bulunan ağaçlık alanda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve orman işletme müdürlüğüne ait bir arazöz müdahale etti. Yangın sırasında çevredeki otellerde konaklayan turistler büyük bir heyecan yaşadı. Kaldıkları otellerin balkonlarına çıkan yerli ve yabancı turistler, yangın ve söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetti.

    10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

    Yaklaşık 1 saat süren yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alanda bulunan ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAPULU ARAZİDE ÇIKMIŞ

    Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, yangının Side’de jandarma karakolu ve oteller arasında tapulu arazide meydana geldiğini, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve soğutma çalışması yapıldığını belirtti.

    Tatil cennetinde korkutan yangın
    Tatil cennetinde korkutan yangın

    Etiketler: Antalya , side , yangın
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