Tatil cennetinde korkutan yangın!

Manavgat’ın Side Mahallesi’nde bulunan Kumköy Jandarma Karakolu ve Hera Otel arasında bulunan ağaçlık alanda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve orman işletme müdürlüğüne ait bir arazöz müdahale etti. Yangın sırasında çevredeki otellerde konaklayan turistler büyük bir heyecan yaşadı. Kaldıkları otellerin balkonlarına çıkan yerli ve yabancı turistler, yangın ve söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetti.

10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alanda bulunan ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TAPULU ARAZİDE ÇIKMIŞ

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, yangının Side’de jandarma karakolu ve oteller arasında tapulu arazide meydana geldiğini, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve soğutma çalışması yapıldığını belirtti.



