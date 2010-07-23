Tatil Bitti

Vikingur gerçekten hem amatör hemde çok güçsüz bir ekip. Ancak son derece centilmence mücadele etmelerinden dolayı onları kutluyorum.



Gol sahnesi 3. dakikada Ekrem Dağ ile açıldı.Nihat ve Bobo' nun attığı iki gollede perde kapandı.



İlk 45 dakika gerçekten iyi oynadı kara kartal.



İkinci 45 dakikada ise kendi arasında top çevirerek maçı bitirdi. Ben daha fazla fark bekliyordum ama olmadı.



Schuster' in oyuncu değişikliklerine aklım almadı. Alman hoca bu takımdan kimi gönderecek bilemiyorum ama, Ferrari için sanırım Beşiktaş defteri kapandı.

Erhan Güven gerçek bir vuvuzela. Erhan kardeşim; bu kadar koşup mücadele ediyorsun ama, takıma katkın yok denecek kadar az. Futbolunu zekanla harmanlamazsan sen bu takımda sadece yedek olarak kalırsın.



Vikingur maçı bir ölçü değil elbet. Hocada, yönetimde, taraftarda bunun farkında. Beşiktaş çok da hazır gözükmüyor. Quaresma' yı tutabilen bir takım Beşiktaş' ıda tutabilir diye düşünüyorum. Delgado istekli ve arzulu fakat, asla ön libero mevkinde oynayamaz, oynamazda.

Nihat bu sezona en iyi başlayan oyuncu bana göre. Devamlılığını sağlar ise bu sezonun flaş oyuncusu olur.



Guti geldimi veya gelecekmi bilemiyorum. Mutlaka hem ofansif hemde defansif özellikleri olan bir oyuncu tranfer edilmedilir. Aksi takdirde defansın işi oldukça zor olacaktır.



Faroe adalarında yapılan kısa tatil oldukça neşeli ve keyifli bitti. Beşiktaş için bu sezon tatil de bitti.

Avrupa' da Vikingur ayarında bir takım daha olacağını sanmıyorum. Gerçek Beşiktaş' ı yakında izleyip göreceğiz.