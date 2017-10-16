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    Tatbikat gerçek oldu: Bağırarak yere yıkıldı

    DHA
    16.10.2017 - 21:18 | Son Güncelleme:

    AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hasta yakınını canlandıran bir hastane personeli ise gerçekten baygınlık geçirdi. Acil servise alınan kadın personele müdahale edildi.

    Sandıklı Devlet Hastanesi’nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi işbirliğinde yangın tatbikatı planlandı. Tatbikata, itfaiye, 112 ve polis ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği hastanenin ikinci katında bulunan sterilizasyon ünitesinde yangın çıktı.

    Tatbikat gerçek oldu: Bağırarak yere yıkıldı

    Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum müdahale görevlileri, yoğun bakımdaki ve ameliyathanedeki hastaları kısa sürede tahliye etti. Yangın tüpleriyle yangına müdahale edildi.

    GERÇEKTEN BAYILDI

    Polisin de hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı tatbikatta ikinci katta kalan bir hasta itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Cansız mankenin kullanıldığı uygulamada, sedyeye alınan hasta itfaiye merdiveniyle indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Buradan ambulansa konulan hasta hastanenin acil servis bölümüne götürüldü.

    BAĞIRARAK YERE YIKILDI

    Bu esnada 2 hastane çalışanı da senaryo gereği hasta yakınlarını canlandırdı. Hastanenin içinden çığlık atarak çıkan kadınlardan biri rolüne kendini fazla kaptırınca bağırarak yere yığıldı.

    Tatbikat gerçek oldu: Bağırarak yere yıkıldı

    Başta kadının rol yaptığını düşünen diğer hastane çalışanları gerçekten bayıldığını anladıkları hastane çalışanını acil servise taşıdı. Burada müdahale edilen kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıldığını belirten hastane yetkilileri amaçlarının olası yangınları az hasarla atlatmak olduğunu söyledi.

     

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    Etiketler: afyonkarahaisar , tatbikat
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