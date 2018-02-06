Taslak metinde Türkiye detayı: Dikkat çeken ifade

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde birçok konuda uzlaşmaya varıldığı, diğer konularda ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre CDU/CSU ve SPD’nin hazırladığı taslak koalisyon protokolünde, Türkiye ile ilgili bir bölüm de bulunuyor. Taslakta, "Türkiye, çok yönlü ilişkilerimizin olduğu Almanya’nın önemli bir müttefiki ve Avrupa Birliği’nin komşusudur. Bu yüzden Türkiye ile iyi ilişkide olmak için özel çıkarımız var." değerlendirmesinde bulunuldu.

"GEREKLİ ŞARTLAR"

Öte yandan, Türkiye’deki demokratik durum ve hukuk devletinin uzun bir dönemden beri "kötüleştiği" iddia edilen taslakta, bu nedenle Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yeni fasıl açılmaması, açılan fasılların da kapanmaması görüşü yer aldı.

Taslakta, vize serbestisi veya Gümrük Birliği’nin genişlemesinin de Türkiye’nin gerekli şartları yerine getirdiğinde mümkün olabileceği vurgulandı.

CDU/CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile SPD, taraflar arasında ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimden sonra 135 günden bu yana hükümet kurulamadı.

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