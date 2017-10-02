'Tasfiyeler içinde haksızlığı uğrayanlar olabilir'

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hiçbir devlet kendisine sadakatle bağlı olmayan memurlarla yoluna devam etmez. Batı Almanya - Doğu Almanya birleşmesinden bir gün sonra 600 bin kişinin işine son verildi.

Türkiye bir hukuk devleti. Yapılanlar kimsenin yanına kalmaz. Bu tasfiye içinde haksızlığa uğramış olanlar olabilir. Bunu için bir mekanizma oluşturduk. Hala tatmin olmayanlar için yargı yolu da açılacak.

Artık sendikacılık ücret sendikacılığı olmaktan çıkmıştır. O çok eskiden. Şimdi iş yeri işin devamı işverenin ne kadar sorumluluğundaysa çalışanların çalışanları temsil eden sendikaların da o kadar sorumluluğundadır.

Zira iş yeri devam edemezse bu sefer ne işçi kalır ne de işçi haklarından bahsedebiliriz. İnsanlarımıza çalışacakları iyi bir iş imkanı oluşturmak her hükümetin görevi olmalıdır.

'2 YIL İÇİNDE TEKLİ EĞİTİME TAMAMEN GEÇECEĞİZ'

Sendikalaşmaktan, örgütlü olmaktan korkmayalım. Yeter ki olaylara nakış ortak olsun. Sendikacılık ideolojik ayrışma anlamına gelmemeli.

Sendikacılık işçilerin hakkını hukukunu her şart altında savunmak, ülke gerçeklerini işveren işçi işyeri gerçeğini asla birbirine koparmamak. Bunu başardığımızda her sorunun üstesinden geliriz.

Türkiye tekli öğretim sistemine geçecek hale geldi. Birçok ilde geçtik. Diğer illerde de önümüzde 2 yılda hazırlıkları tamamlayarak tamamen geçmiş olacağız. Genç işsizliğin önüne geçmek için Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Belgesi tamamlanmak üzere.