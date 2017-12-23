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    Taşerona kadroda son gelişmeler – Kadro düzenlemesi ne zaman?

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Son iki haftanın en çok konuşulan konularından biri de taşerona kadro oldu. Kadro beklentisiyle yapılan her açıklamayı yakından takip eden taşeron işçiler, düzenlemeye ilişkin ilk detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Yeni düzenleme sadece kamuda çalışan işçileri ilgilendiriyor, özel sektörü kapsamıyor. Şimdi ise tüm gözler kadro düzenlemesinin tarihinde. Peki taşerona kadro düzenlemesi ne zaman hayata geçirilecek?

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron kadro düzenlemesiyle ilgili 20 Aralık Çarşamba günü önemli bir açıklamada bulundu. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri esnasında soruları yanıtlayan Ağbal, taşerona kadro düzenlemesine ilişkin de bilgi verdi.

    Ağbal, taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine, şunları söyledi: "Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz."

    YAŞ VE EĞİTİM ŞARTI YOK

    Taşerona kadroyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kadroda şart aranıp aranmayacağına ilişkindi. Bu konuyla ilgili en detaylı ve net açıklama Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ndan gelmişti. Sarıeroğlu, kadroya geçişte yaş ve eğitim şartı aranmayacağını ifade etmişti. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, düzenleme Resmi Gazete’de yayımladıktan sonra belirtilen süre içinde öncelikle çalıştıkları belediyeye başvuruda bulunacak. Başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. Sınavı geçen, güvenlik soruşturmasının ardından belediyenin kadrosuna geçecek.

    TAŞERONA GÜVENLİK SORUŞTURMASI

    Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşeronun kadroya geçerken güvenlik soruşturmasına tabii tutulacağını söyledi. 15 Temmuz'da yaşanan kanlı darbe girişiminden sonra bilindiği üzere memur alımları daha sıkı hale gelmişti. Taşeron işçilere de kadroya geçerken güvenlik soruşturması yapılacak.

    Etiketler: Taşerona kadro son durum
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