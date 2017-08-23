Taşerona kadroda son durumu! Bakandan kadro açıklaması

Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda son durumu değerlendiren Ağbal şunları söyledi: "Bu konu çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiriyor. Sağlık, eğitim sektöründe bu şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Bu statüde kamuda hizmet verenlerin ciddi katkılar verdiğini görüyoruz. Geçmişte Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmalar yaptık. İşin içine girince gördük ki, her bir hizmette sözleşmeler birbirinden çok farklı. Sözleşmedeki durumla fiili durum birbirinden farklı. Farklı hizmet verme süreleri var. Bu çalışma aylarca sürdü. Sözleşmeli modele dayanan bir modeli paylaştık. Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor. Biz de çalışmaların içindeyiz. Bu konuyla ilgili somut noktaya gelinmesi gerekiyor. Çalışma Bakanlığı'nın çalışmaları yakın zamanda ortaya çıkacak. Çok uzak olmayan vadede çalışmaların sona geleceğini düşünüyorum."



BAŞBAKAN YILDIRIM SONBAHARI İŞARET ETTİ



Taşerona kadro konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama taşeron işçileri umutlandırırken, kadro konusunda sonbaharda adım atılacağı şeklinde yorumlandı.



YENİ TAŞERON ALIMLARI YOLDA



Sağlık Bakanı Recep Akdağ personel alımları konusunda yaptığı açıklamada, taşeron işçi alımı yapılacağını belirtti. 46 bin 500 personel alımı yapılacağını ifade eden Bakan Akdağ, bu alımların 16 bin 500'ünün sağlık personeli, 13 bininin doktor, 17 bininin ise şirket personeli olacağını ifade etti. Ancak henüz bu alıma dair ilan yayımlanmadı.