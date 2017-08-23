MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Taşerona kadroda son durumu! Bakandan kadro açıklaması

    Taşerona kadroda son durumu! Bakandan kadro açıklaması

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 15:09Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:09

    Taşerona kadro konusundaki son durum hakkındaki bilgilendirme Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi. Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ağbal, düzenlemelerin çok yakın olduğuna işaret etti. İşte Ağbal’ın açıklamaları ve taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili atılan son adımlar!

    Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda son durumu değerlendiren Ağbal şunları söyledi: "Bu konu çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiriyor. Sağlık, eğitim sektöründe bu şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Bu statüde kamuda hizmet verenlerin ciddi katkılar verdiğini görüyoruz. Geçmişte Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmalar yaptık. İşin içine girince gördük ki, her bir hizmette sözleşmeler birbirinden çok farklı. Sözleşmedeki durumla fiili durum birbirinden farklı. Farklı hizmet verme süreleri var. Bu çalışma aylarca sürdü. Sözleşmeli modele dayanan bir modeli paylaştık. Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor. Biz de çalışmaların içindeyiz. Bu konuyla ilgili somut noktaya gelinmesi gerekiyor. Çalışma Bakanlığı'nın çalışmaları yakın zamanda ortaya çıkacak. Çok uzak olmayan vadede çalışmaların sona geleceğini düşünüyorum."

    BAŞBAKAN YILDIRIM SONBAHARI İŞARET ETTİ

    Taşerona kadro konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama taşeron işçileri umutlandırırken, kadro konusunda sonbaharda adım atılacağı şeklinde yorumlandı.

    YENİ TAŞERON ALIMLARI YOLDA

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ personel alımları konusunda yaptığı açıklamada, taşeron işçi alımı yapılacağını belirtti. 46 bin 500 personel alımı yapılacağını ifade eden Bakan Akdağ, bu alımların 16 bin 500'ünün sağlık personeli, 13 bininin doktor, 17 bininin ise şirket personeli olacağını ifade etti. Ancak henüz bu alıma dair ilan yayımlanmadı.

     

    Etiketler: Taşeron , Taşerona kadro , taşerona kadroda son durum
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri